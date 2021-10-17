內地外貿盈餘大增　為何6月份淨外匯儲備反而大減？

國家外匯管理局早前公布，6月底內地外債總額升至近2.68萬億美元，市場有人將它由人民銀行所披露、6月底官方外匯儲備3.21萬億美元中減去後，驚覺內地「淨外匯儲備」僅約5,300億美元，若與去年3月底約9,660億美元比較，跌勢相當急劇。以香港金融管理局月初公布的數字作參考，9月底香港外匯儲備資產約4,950億美元。

中國去年一篇名為《外匯儲備淨額跌破一萬億美元，還有理由對樓市、股市抱有幻想嗎？》的文章曾引起熱議，主要體現於民眾質疑官方的外儲不少只是債務，中國真正能夠動用的外儲，沒有官方數字豐厚。

外儲年半僅增1399億美元

疫情期間內地出口持續蓬勃，去年4月至今年6月貿易盈餘累計達7,560億美元，若截至上月底更高達9,406億美元，但外匯儲備在過去18個月期間累計僅淨增約1,399億美元。「淨外儲」減少的直接原因更多是由於每一季尾才披露一次的中國外債總額，於去年次季至今年次季的5季期間顯著上升，以美元計增加27.93%，其中政府債務累增54.05%。

參考外匯局就3月底中國外債總額升至逾2.52萬億美元(「淨外儲」跌至約6,434億美元)時的「答記者問」，官方解釋為「主要由境外投資者增持境內人民幣債券等推動」，並指本幣外債佔比按季升一個百分點至43%，以年期看中長期外債佔比有45%，而上述兩個比率到6月底均有所提高。

財經評論員羅家聰亦認為，中國商品貿易盈餘只是外儲來源之一，要扣除服務進口和資金外流等項目才會較接近外儲變化，現時所謂「淨外儲」並非大問題，除非資金瘋狂流走，霎時要掏出大量美元償還債務本金和利息才有問題，而且外債到期可以很遠。

資金警惕監管及電荒影響

不過，羅氏指出，中國賺外匯主要是外國將生產工序移到當地，而疫情帶動額外訂單，故外貿表現仍不錯，但可是也令發達國家反思供應鏈太過集中在中國的風險。另方面，中國的生產成本愈來愈貴，影響力較美國等試圖「脫鈎」更猛烈，長遠而言中國賺取外匯的能力會減弱，而且外資亦警惕近期針對不同行業的整治，以及能源電力供應不穩對生產的干擾。

即使人行正在發展數碼人民幣，他認為，它能減輕中國受美元掣肘的前提乃外資是否願意使用。