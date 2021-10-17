樓價創新高後無以為繼 鰂魚涌一房蝕38萬離場

樓價月前升穿高位後無以為繼，部分於近月高位入市業主，現沽貨要虧損離場，其中鰂魚涌君豪峰及荃灣荃景花園，近日均錄辣招鬆綁貨蝕讓個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰中低層K室，實用面積約293方呎，一房間隔，近日以695萬元獲承接，呎價約23,720元。原業主於2018年5月以約733.1萬元購入單位，現轉售帳面虧損約38.1萬元。

●北角寶馬臺高層K室，實用面積約718方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,328萬元承接，呎價約18,496元。原業主於2009年5月以500萬元入市，至今帳面獲利828萬元，升值近1.7倍。

●柴灣杏花邨本月暫錄2宗買賣，屋苑6座中層3室，實用面積約596方呎，三房間隔，以975萬元成交，呎價約16,359元。

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九龍區

●紅磡黃埔花園4期2座低層D室，實用面積約652方呎，新近以約1,000萬元沽出，呎價約15,337元。

●奧運站君滙港5座高層E室，實用面積約478方呎，成交價約1,050萬元，呎價約21,967元。

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新界區

●沙田第一城2座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔﹐叫價約620萬元，放盤2個月累減35萬元，以585萬元獲承接，呎價約17,890元。

●馬鞍山海典居7座高層D室，實用面積約959方呎，套三房間隔，原叫價1,570萬元，放盤3個月減價40萬元，以1,530萬元售出，呎價約15,954元。

●荃灣環宇海灣3座頂層連天台單位，實用面積約694方呎，三房連套房間隔，以1,238萬元沽出，呎價約17,839元。原業主本月累錄3宗二手成交，現有約75個單位放售，入場價由800萬元起。

●荃灣荃景花園5座低層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，近日以635萬元沽出，呎價約13,368元。原業主於2018年9月以約639萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁沽售，帳面微蝕約4萬元或約0.6%。

●屯門卓爾居7座高層C室，實用面積約709方呎，三房連套房間隔，叫價約1,038萬元，議價後以996.8萬元成交，呎價約14,059元。

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