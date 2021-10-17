沙田星凱‧堤岸周日料沽170伙　周末兩日共售八成推出單位

新盤主導樓市，市場於周六、日錄約490宗一手成交，期內進行首輪銷售的中洲置業沙田星凱‧堤岸，市場消息指周日(17日)沽出約170伙，兩日累售約441伙，佔推出單位超過八成。

●星凱‧堤岸周末首輪銷售536伙 新價單或短期內推出

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周日(17日)繼續展開首輪銷售供B組買家揀樓。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，周六(16日)A組大手組別買家出席率約7成，售出271伙單位，其中有18伙屬內部認購，另有5至10組大手買家購入4伙單位，項目周六(16日)套現逾30億元。買家中有6成為用家、4成屬投資者。另6成買家揀選即供付款方式、3成多揀選建築期付款。

楊氏估計兩天首輪銷售可沽出八成或以上首批單位，又指最快周日或周一(18日)推出第4號價單，料最快下周末進行次輪銷售。

該盤周末(16及17日)推出536伙展開首輪銷售，而該盤的首3張價單折實平均呎價20,267元。據銷售安排文件顯示，項目周六將會出售指明的374伙單位予S組員工等買家，以及A組大手買家，周日則銷售162伙予B組買家。

●柏傲莊III單日錄3宗終止買賣個案 涉額3497萬元

據成交紀錄冊資料顯示，上述成交金額最高單位為1B座42樓A室，今年6月時以1,884.1萬元售出。以該單位實用面積765方呎計，當時成交呎價約24,629元。

該項目自公布拆卸重建後，已累錄65宗取消交易個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。

●啟德尚‧珒溋地下特色戶售7900萬元 創新高

另一宗成交為1座9樓K單位，實用面積844方呎，以2,493.62萬元沽出，呎價約29,545元。

●信置旗下樓盤周未沽15伙 套現逾1.37億元