海昌海洋公園擬出售主題公園股權　周一復牌

支付該等交易相關的稅費後，餘額的約40%將進一步用於償還為解除有關公司以4個主題公園的資產抵押及擔保的融資性貸款及補充營運資金，約40%將用於上海、三亞主題公園的升級擴建，約20%將用於輕資產業務的擴張布局。

公司及買方已於訂立該協議的同日訂立戰略合作協議，據此各方將加強業務活動合作，合作領域主要包括推廣「海昌」品牌、開發知識產權、生物科技、主題公園未來新建擴容存量升級改造以及輕資產業務合作。

目前，公司並不擬進一步銷售餘下集團的資產或業務。日後若集團營運的位於上海的主題公園進行升級擴容發展，訂約方將探索買方參與股權投資的可能性。

公司已向聯交所提出申請自10月18日上午9時正起恢復股份買賣。