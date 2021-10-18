海昌海洋公園擬出售主題公園股權 周一復牌
2021年10月18日 07:30
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海昌海洋公園(02255)公布，於10月13日與MBK Partners Fund V, L.P.訂立協議，出售目標權益(包括鄭州項目公司66%的股權以及4個主題公園公司100%的股權)，總價為65.3億元人民幣(下同)。其中約22.1億元為買方承擔的4個主題公園公司的融資性貸款；約1.45億元為買方承擔的應付的類債務負債；約5,700萬元將存入託管帳戶及扣留作可能的賠償；及約41.2億元為賣方在該等交易完成後收到的現金代價。
支付該等交易相關的稅費後，餘額的約40%將進一步用於償還為解除有關公司以4個主題公園的資產抵押及擔保的融資性貸款及補充營運資金，約40%將用於上海、三亞主題公園的升級擴建，約20%將用於輕資產業務的擴張布局。
公司及買方已於訂立該協議的同日訂立戰略合作協議，據此各方將加強業務活動合作，合作領域主要包括推廣「海昌」品牌、開發知識產權、生物科技、主題公園未來新建擴容存量升級改造以及輕資產業務合作。
目前，公司並不擬進一步銷售餘下集團的資產或業務。日後若集團營運的位於上海的主題公園進行升級擴容發展，訂約方將探索買方參與股權投資的可能性。
公司已向聯交所提出申請自10月18日上午9時正起恢復股份買賣。