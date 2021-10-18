周樂樂：能源問題短期難解　關注新能源投資機會

過去一周，滬深兩市整體偏強，創業板與上證50周升幅超過1%，行業上分化仍較為明顯。申万一級行業中，10個行業漲18個行業下跌，其中，最強的前5行業是汽車、電氣設備、有色金屬、銀行與食品飲料，最弱前五行業是建築裝飾、鋼鐵、公用事業、農林漁牧與採掘。數據上看，資金偏好有長邏輯支持、有業績面支撐或通脹受益板塊，而資金看淡地產產業鏈或價格因涉及民生而受到高度管控的行業。

內地消息方面，各省市雙限態勢繼續嚴峻，電耗電控亮紅燈的地區高耗能企業開工率，今年也將面臨持續低位的情況。投資者仍需注意盡量避免投資產能處於雙控亮紅燈地區，並且產品屬於高耗能產品的行業或企業，如內蒙地區的負極石墨化產業以及雲南地區生產黃磷或工業硅的企業等。

另外，因國外能源價格上漲導致部分大宗商品限產以及國內限電限產政策繼續延續，近期大宗商品價格持續上行，進而推動工業品價格漲幅繼續擴大。根據國家統計局公布的數據顯示9月PPI同比上漲10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點創歷史新高，與之相反，全國居民消費價格指數(CPI)同比連續4個月回落。CPI與PPI「剪刀差」達到10個百分點，與CPI的剪刀差擴大，說明國內上游材料價格漲價而下游消費較為低迷，上游價格不斷走高而對下游利潤壓制開始顯現，核心在於國內產能過剩而下游消費疲軟。國內滯漲的預期從邏輯上仍不成立的主要原因。而9月以來限電政策的逐步加碼則加劇上下游的價格錯位，民營企業面臨成本提升風險，生存環境惡化，預計市場將會來一場產能出清，把經濟拉向衰退階段，降低中期滯脹的風險。

需要注意的是國內主要製造業擴張增加能源消耗、高耗能行業過度擴張、煤電成本倒掛等導致短期國內電力供應不足。預計隨着煤炭保供政策與電力市場化推進，能源危機將緩和，同時，在能源價格上漲的情況下，國家更加加快發展光伏、風電等清潔能源的發展，因此重點關注光伏、風電、核電、水電等產業鏈企業。

海外消息方面，數據顯示，美國9月CPI連續16個月上漲，同比上漲5.4%，超市場預期5.3%，凸顯出經濟中通脹壓力持續存在，另外美國9月零售數據和一些權重股數據好於市場預期，降低了市場對企業業績下降的憂慮，同時，美國PPI增速出現回落，拜登政府近期召開會議商討解決供應鏈問題，同時要求企業和工會積極處理港口貨物積壓。美國開始加快速度清理港口囤積的貨物，降低因供應鏈不順暢導致的通脹憂慮。另外，美國最近力推分布式光伏與海上風電項目投資，緩解能源問題。預計美股短期氣氛修復有助於美股轉強，但需要關注通脹資料，因部分礦石減產與能源緊張導致大宗商品漲價，市場對通脹環境及供應鏈的擔憂仍存，而對新能源樂觀情緒在提升。

綜合來看，面對國內限產限電政策繼續延續，以及國外能源價格高企導致部分原材料減產和美國實施的基建投資計劃，這幾大因素可能引起工業品價格持續波動，預計國內政策仍將堅定推行穩健貨幣政策與產業升級轉型。目前整體行情走強概率不高，仍以結構性行情為主。策略上，重點關注新能源產業鏈包括光伏、風電、新能源汽車等。

勝利證券副首席運營官周樂樂