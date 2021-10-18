比特幣衝上6.2萬美元　紐油連升8周

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.95；港匯見7.7777；離岸人民幣(CNH)報6.4293；美元兌日圓處114.30；歐元企1.1601，英鎊報1.3763。金價報1,770.85美元。布油報85.37美元，紐油處82.44美元。比特幣升上6.2萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水過百點。

●道指收報35,294點，升382點或1.09%；標指收報4,471點，升33點或0.75%；納指收報14,897點，升73點或0.5%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報25,456點，升125點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報25,464點，升146點，高水133點，成交14,218張。

●美國白宮副新聞發言人Karine Jean-Pierre上周五(15日)在媒體簡報會上表示，美國經濟仍然面臨挑戰，相信緩解新冠肺炎疫情及推廣疫苗是解決問題的關鍵。

●據報美國證交會(SEC)已批准當地首隻比特幣交易所買賣基金(ETF)，其由ProShares發行，主要跟蹤比特幣期貨合約表現，而不是比特幣實體價格。

●外媒報道，由於能源緊張引發擔憂，中國主要能源公司正在與美國出口商進行深入談判，以確保長期液化天然氣(LNG)供應。

●紐約11月期油收報每桶82.28美元，升97美仙或1.19%，全周累升約3.7%，為連續8周錄得升幅；布蘭特12月期油收報每桶84.86美元，升86美仙或1.02%。

●紐約12月期金收報每安士1,768.3美元，跌近1.7%，全周計仍累升約0.6%。

●歐盟峰會將於10月21至22日召開，外媒報道，能源危機將是該會議的重要主題，而歐盟領導人計劃進一步採取措施，保​​護消費者免受能源價格創歷史新高的影響。

●英國富時100指數收報7,234點，升26點或0.37%；法國CAC指數收報6,727點，升42點或0.63%；德國DAX指數收報15,587點，升124點或0.81%。

●美國9月零售銷售按月增幅達0.7%，市場原預期下跌0.2%；扣除汽車後零售銷售按月升2%，同樣勝預期。

●微泰醫療以每股30.5港元定價，香港公開發售錄超額認購約5.79倍，認購1手中籤率80.01%。