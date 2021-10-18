潘梓生：金價再升空間有限

金價踏入10月在低位迅速反彈，由每安士1,725美元回升至1,800美元，同期美匯指數未見大幅轉弱，加上美國聯儲局進入縮減買債規模的節奏，美國國債孳息率持續反彈，金價出現如此反彈幅度實屬強勁。

不過，近期大宗商品上升勢頭強勁，能源及基本金屬價格近期上升幅度驚人，令通脹預期大幅升溫，若然以其他商品升幅來看，金價其實仍然大幅跑輸其他商品。

除了油價近期升勢較為健康外，基本金屬如鋁價、銅價近期已抽升至超買區域，農產品價格則相對反覆，當中大豆價格持續尋底，通脹預期再升空間似乎有限。相反，聯儲局或在11月將開始縮減購債規模，同時歐洲央行維持鴿派政策，美國債息升勢將有望延續，此消彼長下，美國的實質利率回升機率相對較高，並應為金價帶來壓力。

圖表上，金價仍然受制於去年延伸的下降軌道當中，1,800至1,830美元仍是金價重大阻力區間，金價相信要突破該水平仍有難度。

除非大宗商品近期瘋狂的升勢能夠延續下去，否則金價要突破上述阻力區間難度甚高。由於美國10年期國債孳息率仍然處於反覆尋頂格局，相信金價近期反彈接近尾聲，並將重新下試1,750美元。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生