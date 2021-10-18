陳政深：留意晶片產業相關股份
2021年10月18日 08:30
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港股持續向上，恒指上周五(15日)收於9月14日以來收市高位，上周港股只有3日市，但周五指數反覆收於全日高位，上周已累升近500點，以連續3星期計，指數累計升了1,138點。技術上，恒指已突破下降軌，但與九月時的情況一樣，50天線仍為指數構成甚大壓力，恒指必須收於其上，港股之技術弱勢方可視為扭轉；此外，港股上周五的最大功臣為滙控(00005)，其走勢大致受外圍金融股帶動。然而國際銀行的亮麗業績，很大部分都由投行業務及資本市場業務帶動，這對屬傳統銀行的滙控而言未必是強項。因此投資者對港股後市仍宜審慎。
個股方面，晶片股不斷見資金流進，當中可留意賽晶科技(00580)。公司的主要業務可分為兩方面，一為分銷業務，當中包括分銷進口電力電子郵件，如半導體、電流/電壓感測器等；另一個業務，為製造業務，當中包括IGBT功率模塊。IGBT即絕綻柵雙極晶體管，是半導體器件的一種，主要用於電動車、鐵路機車及動車組的交流電電動機輸出控制。集團擁有逾600名客戶，當中包括中國南車(01766)、中國電力科學研究院、南瑞集團，以及各種行業的其他主要公司。
晶片供應短缺，以及美國半導體與晶片企業公布的業績不俗，晶片相關的股份做好；走勢上，賽晶科技呈反覆向上格局，投資者可在4.2至4.4元水平收集，下關首個阻力為4.5元，若板塊走勢持續正面，後市可進一步樂觀，止蝕參考為3.5元水平。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)