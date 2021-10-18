陳政深：留意晶片產業相關股份

晶片供應短缺，以及美國半導體與晶片企業公布的業績不俗，晶片相關的股份做好；走勢上，賽晶科技呈反覆向上格局，投資者可在4.2至4.4元水平收集，下關首個阻力為4.5元，若板塊走勢持續正面，後市可進一步樂觀，止蝕參考為3.5元水平。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)