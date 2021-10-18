MSCI中國A50互聯互通指數期貨今起交易　初段微跌

首隻香港A股指數期貨產品周一(18日)開始交易，MSCI中國A50互聯互通指數期貨開市初段下跌0.11%，報2,735.2點。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，自2018年MSCI把A股納入旗下指數，截至今年6月國際資本在A股的風險敞口已達4,500億美元，當中70%透過互聯互通買賣。MSCI留意到不少客戶希望交易A股的期貨合約，而今次MSCI中國A50互聯互通指數期貨推出，成為首隻獲中國監管支持和批准的離岸衍生工具。

另他指，內地在全球投資市場的重要性與日俱增，A股在MSCI新興市場指數中的權重從2009年12月的18%增至2021年8月的34%。投資行業正經歷重大變革，令投資變得更加複雜及多元化，因此市場對更佳的交易及風險管理解決方案的需求有所增加。

該產品追蹤50隻可經滬深港通交易的A股表現，交易時間在上午9時至下午4時30分(日間交易時段)，以及下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段)，上周已獲美國商品期貨交易委員會批准可於美國銷售。