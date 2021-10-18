【產經直播】恒指有望升多浸？

港股連續三周收升！累漲逾1,100點，更重上兩萬五關，意味港股準備展升浪？最新公布的內地第三季GDP數據如何左右大市？股民要唔要做定兩手部署？

新、舊經濟股份均有資金流入炒作！憧憬內地監管鬆綁、抑或美國步入加息周期嘅相關股份可以睇高一線？

近期彈起嘅仲有汽車股！內地加強綠色低碳交通運輸方式推廣力度，新能源車相關概念股依舊追得過？

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