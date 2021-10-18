【瑞通推介】恒指曾跌近200點　遠牛近牛均有資金撈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售勝預期，加上銀行股季績強勁，道指上周五(15日)收報35,294點，升382點或1.1%。恒指上周五以全日高位25,330點收市，升368點或1.5%。周一(18日)早段高開後倒跌近200點，曾跌穿25,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,900萬元，反映投資者認為大市將回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

美團上周五以近全日高位280.8元收市，漲4.4%，是超過兩個月高位，股份當日錄約2.9億元北水淨買入。該股反壟斷罰款低於預期，帶動股價全周累漲近9.7%。另外，銀保監會發布《關於進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》，鼓勵保險機構加快開發適合外賣員等新業態從業人員商業養老保險產品。美團周一早段回落逾2%，曾失守270元後見支持。超過930萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉則有逾610萬元淨流入，今天早段較多投資者造淡。

比亞迪股份是上周五最多北水追捧港股，錄約3.7億元淨買入，股價曾飆逾8%，高見274.8元，收市維持7.6%的升幅，報273元，是約兩個月高位，並成功重返各移動平均線之上。有券商報告指，比亞迪10月首周零售銷售表現強勁，預計車股行業重估勢頭將持續到11月底。另外，中汽協公布，9月汽車生產企業出口按年增長74%，繼續保持高速增長，但按月則下降7.5%。比亞迪周一早段再升逾1%，一度突破276元。上周五有超過650萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉亦有逾500萬元淨流入。

紫金礦業公布，第3季純利按年增長約1.08倍至56.2億元人民幣，收入上升25%至591.1億元人民幣。此外，集團公布其全資子公司位於塞爾維亞的銅金礦將投入正式生產。紫金上周五最多抽升超過14%至11.72元高位，全日收漲7.6%於11.04元，突破50天和100天線。紐約期金上周五收跌近1.7%，紫金周一早段先升後回軟，一度跌破11元見支持。上周五分別有逾70萬元和約20萬元淨流出其好倉和淡倉。

中遠海控上周五曾急瀉逾11%，低見9.76元的半年低位，全日收挫近1成於9.89元，連續第3日下跌。股份由約1個月前的16.1元高位急速回落，至上周五累跌近4成。有券商報告指，全國多地限電限產，製造業產能大受影響，不過集運貨種主要是輕工業產品為主，預計集運貿易量所受實質影響較為有限。另公司早前發盈喜，料第三季純利按年升7.5倍。中遠海控周一早段急彈逾5%，重返10.46元水平。上周五有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。

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