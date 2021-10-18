MIRROR理財哲學一文睇晒！後生仔偷師有得着？

香港已有一段時間沒出現大規模「追星」情況，直至近年由12人組成的偶像男團MIRROR帶起此股熱潮，他們透過參加比賽入行，出道至今近3年已累積不少粉絲(稱作「鏡粉」)。「12子」更包攬大量廣告，有指保守估計他們吸金逾億元！除了搵錢有法外，他們在不少訪問中亦透露自己的理財哲學，「鏡粉」們不妨跟偶像偷師！

【累積財富 買樓博升】

姜濤數年前獲得比賽冠軍而贏得總值100萬元獎金，及後工作不斷。據悉，姜濤今年首8個月已接拍逾30個廣告。他在年初訪問時曾稱：「入行開頭會數拍咗幾多廣告，因為驚公司會畀少錢我，但後尾發覺唔係好計到就放棄咗計算，但公司冇畀少錢我。」雖然他現時忙到沒空計算收入，但對於需要跑數的打工仔，例如保險及地產經紀，就要謹記每月計清楚佣金及收入。

對於賺到第一桶金想做的事，他直言有個置業夢，並笑言：「買樓！我已經睇緊樓！我嘅夢想係買樓，為咗將來可以一層收租、一層自己住」。至於陳卓賢(Ian)和江𤒹生(Anson Kong，AK)最近被問到代言活動增加，離置業目標是否又近一步時，AK就指買樓是港人夢想，希望盡快買到；Ian就坦承：「我哋呢代嘅香港人都覺得買樓係好遙遠嘅事，追唔到樓價，不過，我依家都開始有買樓嘅想法。」當然不是每個年輕人都跟他們一樣有吸金能力部署置業，但切勿看輕自己，最緊要訂立好長遠目標，努力工作，就有推動自己儲蓄更多金錢的動力。

【小心委託財政大權】

雖然姜濤曾表示希望買「磚頭」，但他揚言不懂投資，因為家人從小到大都教他投資有風險，儲錢最安全，所以他會聽家人意見「賺幾多儲幾多」 。

●姜濤70%收入交媽咪

而姜濤的財政大權全交給姜媽，他坦言每月會將70%收入進貢媽媽，餘下的足夠應付生活上開支。「100萬元獎金有70至80%畀咗媽媽，餘下20%請咗好多人食飯，始終100萬元唔係屬於自己，要攞一部分出嚟多謝大家，也要報答身邊人，總之隊友個個都好開心」。另外，由於姜媽知道娛樂圈收入不穩定，所以也預先儲起一筆錢，將來萬一沒有收入時，亦能為家人提供保障。父母事事都放子女在首位，如果他們理財有道，分分鐘可以幫你賺取意想不到的回報。

【發展副業 未雨綢繆】

在明星和關鍵意見領袖(Key Opinion Leaders，KOL)間很流行擁有自家品牌，成名後再做老闆便更得心應手，而且由於工作收入不穩，發展第二事業可為將來未雨綢繆，在退出演藝圈或退休後亦有另一份收入。MIRROR亦不例外，人氣極高的Ian曾在訪問中提及去年戶口曾只剩下90元，原因是當時將所有積蓄全用在建立自己的個人服裝品牌indipandant身上，更親自擔任設計師。

●3隊員創自家品牌

Ian很多時候上節目都會穿着自家品牌作宣傳，故吸引不少「Hellosss」(Ian粉絲專稱)光顧。除了開店做店主外，他今年亦投資健身中心，勢向多方面發展事業。

而被粉絲稱為「老闆」的AK雖然是清潔公司太子爺，但憑藉紮實的跳舞底子和非常高的人氣，開設了跳舞學校及自家服裝品牌KYUBI。即使年紀最小的邱傲然(Tiger)亦早在2019年成立自家品牌「Dézert」，自小就很喜歡看日本時裝雜誌的他，在家人的鼓勵下創立了時尚名牌Dézert，去年Tiger更找了MIRROR成員楊樂文(Lokman)和王智德(Alton)合作。

大家雖未必有「明星光環」加持，但可順勢而行，或由網店做起，成本低之餘又能累積人氣，不少網店店主到最後會成為網紅，有大量粉絲支持下，就自然財源滾滾來。

【學懂投資 股票值博】

雖然姜濤聽從姜媽的說話不去投資，但投資始終是理財的不二法門，有MIRROR成員就趁年輕開始投資風險資產，其中邱士縉(Stanley)指股票是投資和儲錢的好幫手，他透露其母一直有買股票，更笑言媽媽曾對他說：「無股票我怎養大你呢？」故認為股票是不錯的生財工具。對年輕人來說，購買股票的值博率十分高，而且長遠能累積財富，但當然投資者也要承擔一定風險，所以購買月供股票基金是比較理想的選擇，既能捕捉升幅，又能享受平均成本法所帶來的好處。

每個人在投資新手的階段總會遇到不少問題，例如李駿傑(Jeremy)就直言自己透過閱讀網絡文章來學習投資。學習理財要由淺入深，不妨從觀看網上投資達人分享短片開始，然後再進一步閱讀投資書籍、財經新聞、公司年報等，由於研究需時，切忌衝動投資，錯將投資當成賭博。

【用手機App幫手記帳】

做明星日理萬機，但MIRROR也不忘理財，理財第一步先要學識記帳，譬如柳應廷(Jer)就曾表示，自己會利用銀行的手機應用程式(App)內的Savings Planner(儲蓄計劃表)，記低平日收入和支出。現時部分應用程式還會自動匯入銀行戶口及信用卡支出，24小時可隨時檢視銀行戶口，方便懶人理財。

事實上，坊間很多銀行都有提供App，部分App可以設定儲蓄目標，它會像私人教練般一步一步指導你，還有可以透過消費賺取更多積分，以及可投資低門檻的基金組合，尤其適合收入月月清的月光族有效管理自己的財富。

【自我增值 提升價值】

MIRROR「12子」在事業上蒸蒸日上，他們背後亦下過不少工夫。Ian在中學畢業後，自學鋼琴和結他，而且主動參與不同比賽挑戰自己，贏取歌唱比賽後獲得免費學習唱歌的機會。除了音樂造詣高外，他在各方面亦力臻完美，在大學時期讀公共政策與政治系，更被選入香港男子成年排球代表隊，可謂動靜皆宜。

說到高學歷的代表，不得不提呂爵安(Edan)，他在比賽時已經就讀香港大學的工商管理學(資訊系統)學士，後來在Year 3時順利入行，他曾因為工作太忙而有放棄讀大學的念頭，但最後仍咬緊牙關完成學位。他曾表示慶幸自己最終無放棄學業，並成功畢業，因為即使未來星途失意亦有張「沙紙」可以發展其他事業。他亦不斷增值自己，除了分別擁有鋼琴及小提琴的8級造詣外，亦考獲跆拳道黑帶，讀大學時亦跟隨另一男團組合ERROR成員梁業(肥仔)學習跳舞。

●「教主」由月薪1400元捱起

MIRROR有很多位成員都多才多藝，例如「教主」盧瀚霆(Anson Lo)及AK，早前被網民發現他們在出道前擔任舞蹈員的片段，為當時不少天王天后伴舞。眾成員入行前曾分別從事過舞蹈員、跳舞老師、健身教練及記者等行業，其中「教主」Anson Lo任跳舞老師，初期人工每月只有1,400元，捱足半年始有過萬元收入。

由此可見，「12子」今日的成功並不是先天獨厚，更大的致勝之道是事前做好準備工夫，閒時不斷增值自己，並有堅定的目標。對於正在讀書的學生，抑或在職人士，不妨多發掘自己的興趣和專長，並加以栽培，或許有日可以將興趣變成收入。