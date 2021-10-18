金管局：若美國退市出現資金逆流　市場或有較大波動

金管局總裁余偉文在出席立法會會議時表示，本港上半年經濟復甦的表現不錯，按年增長7.8%，零售及飲食業亦受惠於消費券計劃。樓市方面，本港樓價在今年首8個月上升4.5%，亦在高位徘徊，惟觀察到下半年成交量有放緩迹象。

余氏亦指出，市場需關注美國聯儲局一旦開始縮表，資金流金否出現逆轉情況；稱現時全球資產價格與經濟環境脫節，若出現金融風險或資金逆轉，市場將出現較大波動，但相信本港金融體系有實力抵禦相關風險，會繼續密切留意市況。

期間，多名議員對金管局於延長「中小企融資擔保計劃」表示讚同，以解中小企燃眉之急。余偉文回應指，隨着本港經濟續漸復甦，將在最大程度協助業界的情況下，研究相關政策逐步退場。

虛擬貨幣相關問題方面，余偉文強調，虛擬貨幣並無貨幣特性，不少虛擬貨幣更沒有任何內在價值，提醒銀行與虛擬資產管理公司在處理虛擬貨幣業務時，需嚴謹處理反洗錢情況。他指，現行亦有相關法例規管虛擬貨幣資產的交易和投資；而證監會、財經事務及庫務局於明年亦會提交相關法案，要求所有虛擬資產交易平台需領有牌照才可在港經營。