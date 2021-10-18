【高盛推介】騰訊連日挑戰500元關口 資金兩邊部署
2021年10月18日 11:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期連日挑戰500港元關口，當中上周五(15日)曾升見500元，但未有突破此關口收市，當日升約2.6%。周一(18日)則早上高開見499.4元後倒跌，現報485.6元，跌約2%。
有報指國家工業和信息化部部長肖亞慶表示，將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，遏制不正當競爭行為，保障用戶權益，維護市場秩序。騰訊公布將於近期「個人信息保護外部監督委員會」，工作內容包括結合相關法律法規要求，獨立評議騰訊公司及各產品隱私保護相關工作、提出指導和修改意見等，並將公開招募委員會成員。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周二(12日)錄得約2,070萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五獲資金轉向流入，有約1,570萬元。
牛熊證方面，上周五流入牛證的資金集中在465至470元收回區域的產品。熊證於上周五獲資金轉向流入，有約150萬元，並較集中在510至515元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見騰訊於深港通中獲資金持續買入，當中上周五錄得約6.21億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(22448)。高槓桿選擇可留意屬行使價490至560元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(22789)。長期選擇可留意屬貼價的騰訊購(17244)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(56324)，與現價有約35元收回距離。
騰訊購22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、高槓桿。
騰訊購22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿10.3倍，行使價490至560元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購17244，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.9倍，長期、貼價。
騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，近35元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(24338)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(26309)。熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊(55288)，與現價有約45元收回距離。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。
騰訊熊55288，收回價530元，行使價533元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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