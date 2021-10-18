陳偉明：加息步伐漸近　逢低吸納銀行股

颱風襲港，連同上周四(14日)重陽節假日，港股上星期只得3日市，美國債息回落加上外圍股市做好，港股在重陽節假期後向上，在科技及銀行股帶領下，不但突破25,000點關口，更在本周一(18日)一度升近50天綫約25,400點。

美國債息回落理論上有利於科技股表現，但美國最新通脹數據持續高企，令聯儲局下月議息時宣布收水機會大增。一旦收水步伐開始，市場便開始討論美國何時加息，長遠計美國債息續升機會始終較大，科技股暫時未見有大升條件。

相反，當加息步伐開始，加上本地經濟逐漸復甦，傳統銀行股板塊料成為未來穩步上升之選，建議逢回吐分注吸納Short Put接貨。

另一方面，由於美國即將開始收水，支持美股上升的重要因素即將消失，美股有機會因此而出現明顯調整，未來資金大有機會由美股流入大落後的中港國股市上。因此，即使筆者覺得港股短期上升空間有限，但策略上逢低分注吸納優質股票應該不會大錯，善用股票期權Short Put策略將會是未來的重點。

技術上，毫無疑問50天平均綫是港股短期重要阻力，如果期指有能力陽燭收市升穿50天線，反映上升趨勢持續，港股有機會進一步挑戰26,000關。相反，如果期指陰燭跌穿上周五低位24,860點，小心港股回落，形成23,500至25,500點的反覆上落格局。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明