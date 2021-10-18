渣打推出綠色按揭　涵蓋公私營住宅

渣打銀行(香港)宣布，推出「綠色按揭」計劃，為獲得香港綠色建築議會轄下「綠建環評」評為「鉑金」或「金」級認證的新盤、二手物業及政府資助房屋等住宅項目買家，提供特惠按揭存款掛鈎計劃，首3年與按揭掛鈎之存款上限提升至60%。此外，客戶可獲得高達6,888元額外現金回贈獎賞。

渣打為首間向全港取得綠建環評「鉑金」或「金」評級的合資格住宅項目提供「綠色按揭」的銀行。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管王麗珠表示，綠色和可持續發展是一切經濟活動的基石，銀行作為經濟活動的基礎，可持續發展是渣打策略性重點之一，未來會採納更多符合該行準則的環保建築認證計劃，擴大綠色按揭的覆蓋。

香港綠色建築議會主席張孝威稱，建環評專為香港而設，是一套為建築物可持續發展表現作中立及全面評估的工具。綠建環評項目覆蓋公私營建築，住宅方面包括各大發展商的私人住宅項目、公屋及居屋。渣打「綠色按揭」計劃推出將增加誘因，讓社會各界更加重視建築物的綠色發展。

建築環保評估協會主席李少穎指，殷切期望銀行業界會推出更多綠色產品，令香港邁向零碳城市。