【高盛推介】美團落後大市 資金趁低部署
2021年10月18日 12:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：內地公布今年第3季一系列數據，第3季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%遜預期。港股周一(18日)早段先升後跌，當中上周五(15日)突破280港元水平收市、升約4.4%的美團，周一低開約0.3%後跌幅擴大，最低見269.2元。現報274元，跌約2.4%，為目前跌幅最大的藍籌股。
據美團旗下美團單車的數碼人民幣試點活動交出首份成績單顯示，截至上周四(14日)的1個月中，已吸引超過100萬用戶開立數碼人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。有報道指國家工業和信息化部部長肖亞慶表示，將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，遏制不正當競爭行為，保障用戶權益，維護市場秩序。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約430萬元。熊證亦於上周五獲資金轉向流入，有約180萬元，並集中在305元以上收回價的產品。
好倉方面，亦見牛證於上周五獲資金轉向流入，有約190萬元，並集中在250至255元收回區域的產品。此外，周一早段亦見資金趁低部署好倉。
觀察港股通資金流向，則見近期深港通資金持續買入美團，當中上周3個交易日共錄得約20億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價270至320元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(25907)。 貼價選擇可留意年期約2個月的美團購(26643)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(60612)，與現價有約24元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(60599)，與現價有約34元收回距離。
美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.0倍，行使價270至320元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
美團牛60612，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團牛60599，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿5.1倍，價外。
美團熊50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率15.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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