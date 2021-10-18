李偉傑：恒指24600點整固　原油ETF可吼

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，恒指50天線(約25,400點)有阻力，期望第四季有機會進一步突破。恒指短期於23,600點反彈不少，有機會於24,600至24,700點附近整固，加上市場關注美國收水、加息步伐及中美貿易關係等問題，但內地在限電供應方面開始平穩，未來不至於太悲觀，可留意科技股板塊、新能源板塊及汽車相關股。

美國鋁業業績勝預期，加上受惠於資源價格上升，李預期對港股資源類股份具正面作用，加上不少資源股第三季均有盈喜，市場短線博返彈意慾較高。但他指，資源價格過高會造成通脹壓力，各地有機會壓止資源價格過高情況出現，適宜中線部署，可留意已出盈喜的資源股會較為安全。