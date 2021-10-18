李偉傑：恒指24600點整固 原油ETF可吼
2021年10月18日 12:15
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，恒指50天線(約25,400點)有阻力，期望第四季有機會進一步突破。恒指短期於23,600點反彈不少，有機會於24,600至24,700點附近整固，加上市場關注美國收水、加息步伐及中美貿易關係等問題，但內地在限電供應方面開始平穩，未來不至於太悲觀，可留意科技股板塊、新能源板塊及汽車相關股。
國際油價高企，在各國都爭奪環球資源的情況下，李預期油價有機會反覆向上。然而，中海油(00883)股價與國際油價走勢稍有落差，若要跟上油價，原油ETF屬不錯選擇。另外可留意油服股如中海油田服務(02883)，股價回落至20天線附近可小注考慮。
有傳內地加強監管內房預售資金，李指出，內地監管問題不斷，內房板塊難受市場資金追捧，但三條紅線內的內房股較硬淨，如中國海外發展(00688)等大型內房股跟隨整體板塊調整壓力不大，若信心不足毋須心急追入。相反物管板塊資金流充裕、而且較少受政策影響，惟需留意其母企資金是否充裕或有併購能力，到時方可有較好表現。
美國鋁業業績勝預期，加上受惠於資源價格上升，李預期對港股資源類股份具正面作用，加上不少資源股第三季均有盈喜，市場短線博返彈意慾較高。但他指，資源價格過高會造成通脹壓力，各地有機會壓止資源價格過高情況出現，適宜中線部署，可留意已出盈喜的資源股會較為安全。