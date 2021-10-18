黃詠欣：誤踩新盤付款陷阱 　可致撻訂收場

俗稱「林鄭PLAN」的新按保計劃推出後，由於只適用於「現樓」物業，令到多了新盤買家選用建期付款，希望可以借盡最高9成按揭。不過，發展商付款方法中，一般是「即供計劃」有較高樓價折扣，要樓價低一點，還是要首期低一點，常常會令新盤買家左右為難。

近日我們便接到一個買家求助，原因是在建期與即供之間搖擺不定而「中伏」。客戶買入的新盤設有建期付款及45天即供付款計劃，兩者樓價折扣相差4%，客戶在選擇時覺得多數發展商都可讓客戶「中途轉PLAN」，於是先行選了建期付款，臨約上顯示樓價為620萬元，剛好超出舊按保計劃的樓價上限，不能做到80%樓花按揭。

客戶不以為意，認為時間仍充裕，可回家慢慢與家人商量及計算成本再作決定，怎料當他在數天後決定轉回即供計劃時，才發現發展商要求選了建期的買家，30日後才可轉到其他計劃。即是說客人在轉回即供後，只餘下15天(45-30天)時間申請按揭，一旦未能如期批出按揭，每天要支付逾千元的罰息予發展商。

除了時間緊迫，這個案另一個難度位是客戶購入單位「建期價」為620萬元，以樓花物業來說，最高按揭成數只可以做到60%，即使客戶表明想轉回即供，銀行也要待臨約價改為折扣後，低於600萬元的價錢，才可為其批出高成數按揭。

按這個情況，我們一方面緊貼為客戶爭取15日內批出按揭，雖然緊急一點，但成功先例也有不少，同時我們同步嘗試為客戶向發展商爭取早於30天轉計劃，最後都成功於不用罰息之下，批出按揭。

這個案要提醒各位買家，要留意新盤光豬價與臨約價的差距，可能會成為按揭陷阱，特別是一要申請高成數按揭的買家，決擇不了時，可找專業人士給予建議及代為計算不同計劃的風險成本，作出最佳決定。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣