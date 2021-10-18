王品弟：供應有序增加　樓市健康發展

新一份施政報告推出多項措施，有關土地及房屋的政策有不少着墨，除透過賣地或鐵路物業招標，爭取未來10年建10萬伙私樓外，亦推出「北部都會區」發展，興建多條新鐵路，包括白石角建新港鐵站等。有關政策屬中長線供應規劃，相信發展需時，難一步到位，料短期內供應將循序漸進，樓價受壓程度有限，樓市前景樂觀，預計全年樓價有力保持雙位數升幅。

政府發展北部都會區，料對天水圍、元朗、粉嶺、上水等地區樓市帶來支持，政府同時研究興建新白石角車站，並會善用車站用地提供房屋，料對該區樓市注入新動力。政府積極改善北區運輸基建，估計為發展商農地轉換、參與土地共享計劃、投地提供更大誘因。事實上，早前古洞一帶售出的3幅住宅地均以高出市場估值上限批出，發展潛力看高一線。

為了解市民於施政後的最新置業意向，香港置業率先進行業界首份「施政報告」調查，於施政報告公布後，以問卷形式進行，成功收回286份有效問卷。調查發現，有52.4%受訪者認為未受惠房屋供應相關政策；滿意度方面，有52.1%受訪者不滿意施政報告的房屋供應相關政策。

置業信心方面，市民對施政報告持審慎態度，44%受訪者認為房策及土地政策沒有影響其置業信心，比例較去年施政報告出爐後同類型調查增加0.7個百分點，其次有35%認為置業信心增加，而認為信心減少的則佔21%，佔比最少。值得注意，只有44.4%市民計劃未來12個月入市，較去年減約15個百分點，可見市民對後市取態偏審慎。

至於樓價走勢，施政報告出爐後，有6成半人認為未來12個月樓價將平穩向上，當中共44%受訪者認為未來12個月樓價會上升，認為樓價平穩的佔21%，認為樓價下跌的佔34.9%，反映大部分市民認為後市樂觀。

施政報告塵埃落定，後市趨明朗，發展商料將繼續積極推盤。估計第4季全新盤潛在供應的單位總數逾9,500伙，當中新界區佔約3,800伙，佔比近4成，一手承接看俏，料全年一手私樓註冊量有力達18,000宗，按年升約17%；而二手市場方面，隨着市場觀望氣氛漸消散，料二手交投氣氛改善，預計全年二手註冊量錄近60,000宗，按年升近3成，屆時將創9年新高。

香港置業研究部董事 王品弟