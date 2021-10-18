畢馬威報告：內地康復事業將迎來快速發展

健康醫療行業成為過去1年的市場新寵，會計師行畢馬威相信，在政策紅利、人口老化、康復觀念普及等多種因素的推進下，內地康復事業將迎來快速發展，並惠及更多的民眾。

該行發表《中國社會辦康復醫療50企業報告》，發現有半數康復床位來自江浙兩省，相信與當地衞生行政部門的支持、社會辦醫院舉辦能力及民眾康復意識有關。

不過，報告亦提到，入榜醫院存有衞生技術人員整體配備不足、康復人才短缺現象，而不同級別的醫院在信息化、人才和品牌建設方面存在較大差距。畢馬威中國華南區醫療健康行業主管合夥人林啟華稱，康復醫學是比較經濟的醫學，可幫助人們減少用藥，改善病後身體功能，從而為家庭和社會減輕負擔。

他又指，畢馬威南方區醫療團隊已積累豐富的相關經驗，為粵港澳大灣區立足康復發展的機構提供專業的財務、稅務和諮詢服務支持，助力康復醫療機構快速發展。

報告指出，社會辦醫需要通過創新與服務贏得市場，服務細節能增加客戶認可。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，健康是經濟發展的基礎，而康復醫學在維護國民健康工作中發揮重要作用。