奢侈消費提升到「共同富裕」高度　白酒股大冧

調節國民收入和消費水平差距被當局提升到「共同富裕」的高度，研究擴大消費稅。內地A股消費指數一度下跌逾5.5%，為近兩個月最大跌幅，貴州茅台等白酒股領跌，再度落至1,800元人民幣水平；五糧液、山西汾酒等跌逾5%。

上周五《求是》雜誌公開的國家主席習近平講話，這篇題為《扎實推動共同富裕》的文章指出全體人民共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水平差距逐步縮小。文章明確提出，要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。

中信證券在報告中指出，消費稅所有相關內容中市場最為關注對白酒的影響，主要擔憂在於稅率的調整和徵收從生產下移至零售，白酒若稅改，負面影響主要集中於弱勢品牌，名酒具有強大的轉嫁能力，消費稅變化影響較小。

此外，報道指資本集團旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金9月繼續減持貴州茅台，從第一季度末的694.87萬股降低至三季度末的582.32萬股。

群益證券分析師顧向君指出，白酒消費稅市場已預期，但這次層級上升比較高，此外前半個月消費股呈現了比較強勢的反彈，已到了調整的時候。