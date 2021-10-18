航運界：貨櫃碼頭可遷往近機場、港珠澳大橋等地區

香港貿易發展局將於下月2至3日舉辦第11屆「亞洲物流航運及空運會議」，該局副總裁劉會平表示，今年是航運業多事之秋，先有年初有貨船在蘇彝士運河擱淺，世界各地跟因新冠肺炎疫情導致碼頭人手缺乏，塞船、缺櫃之聲不絕。單以貨櫃運輸計，每隻貨櫃的運價由2,000美元升了10倍至2萬美元，直接影響整條供應鏈以致消費者。

故他指，今年的會議以「強韌、靈活、永續，重塑環球供應鏈」為題，設多個專題講座，冀吸引物流業界、託運人、貿易商、出口商及製造商等跨界別一同參與，一起去應對問題。由於疫情關係今年繼續以混合方式線上線下兩邊進行，活動估計吸引來自超過50個國家及地區，逾一萬名觀眾參與。

立法會(航運交通界)議員易志明表示，由於運費大幅飆升，今年物流業有可觀利潤，他並預計業內明年仍會賺錢。至於缺櫃、塞船等問題，他預計在明年第一季，即聖誕貨運高峰期完結後，在農曆新年時會稍為解決。加上明年起預計會有不少新船下水提供供應，預計明年運費會稍為回落，但絕對不會回復至疫情前2,000多美元一個貨櫃的低水平。

至於廠商如何能找到最便宜的貨運方法？易表示，在疫情之下很多事情都在轉變中，有時是全程海運最便宜，有時是陸路加水路的運輸最準確，故他建議，廠商應與託運人保持緊密聯絡，一起尋找最適當最便宜的貨運方法。

香港的貨櫃碼頭吞吐量在近年跌落至全球第九位，但易表示，香港每年仍處理1,800萬個貨櫃，數字相當於荷蘭鹿特丹港的兩倍。而香港物流業合計聘請約60萬人，故香港貨櫃碼頭有保留的必要性，但地點未必需要維持在葵涌，可考慮接近機場、港珠澳大橋等西部地區。

他又指，香港貨櫃碼頭在疫情前船泊位(berth)有效供應率達98%，「基本上船到港口就即刻有位泊」，疫情以來亦從未出現塞船的狀況，凸顯香港貨櫃碼頭營運效率之高。不過由於成本較高失去競爭力，他建議香港貨櫃碼頭應向高端航運路線發展，提供法律、保險、諮詢、融資等一站式服務。