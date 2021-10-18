比特幣企6.19萬美元　道期跌46點

美匯指數報94.08；港匯見7.7787；離岸人民幣(CNH)報6.4319；美元兌日圓報114.26；歐元企1.1592，英鎊處1.3743。金價報1,764美元。布油曾升至86美元，最新報85.59美元，紐油升逾1%報83.32美元。比特幣企6.19萬美元水平。道指期貨跌46點。

●市後關注點

05:45 新西蘭第3季度消費者物價指數（CPI）(按季）

08:30 新加坡9月非石油出口（按月）

21:15 美國9月工業生產（按年）

●中國經濟：

-中國經濟：第3季GDP按年升4.9%，遜預期。

-澳新銀行降中國全年經濟增長預測至8%。

-內地9月發電量按年增長4.9%，增速加快。

-高盛獲中證監批准100%控股內地證券合資公司。

-內地9月失業率降至4.9%，人均消費支出增15%。

●京東物流擬投資10億人幣，未來5年實現自身碳效率提升35%。

●MSCI中國A50互聯互通指數期貨今起交易。

●金管局：日內公布跨境理財通銀行名單。

●Facebook擬在歐盟僱用1萬人，開發元宇宙。

●南韓第3季汽車產量跌至不足80萬輛，近13年新低。

●渣打推出綠色按揭，涵蓋公私營住宅。

●新西蘭通脹飆至十年高位，央行加息預期升溫。

●深圳及新加坡再簽4個合作項目 ，涉5G及物聯網等範疇。

●調查：香港僱員去年計及通脹後減薪，十年首見。