缺工危機！美國勞資關係巨變　勞工罷工事件頻生…

外媒報道，近期美國勞工頻頻成為各大媒體報道的焦點。事緣新冠疫情爆發以來，伴隨着美國供應鏈危機及通脹高企，一場罷工浪潮正在全美機械、食品、醫療、娛樂等行業加速蔓延，加劇美國勞動力短缺的危機，有指已經有1萬名勞工參與罷工。

在拒絕公司提高工資和福利待遇的臨時協議後，美國機械設備生產商約翰迪爾公司(John Deere)上周四(14日)約1萬名勞工已經開始罷工。就在數天之前，美國知名食品企業家樂氏(Kellogg's)亦爆發了規模為1,400人的罷工事件，這些勞工對每周7天工作制和退休制度感到不滿。除了已經爆發的罷工外，全美其他工會也在籌備類似的行動。

由於受法律限制，飛行員無法實施罷工，美國航空公司(AAL)的飛行員選擇22日在邁阿密機場舉行抗議，表達對工作條件和航班調度的不滿。

在一系列罷工事件中，絕大多數的和潛在的罷工者都是第一次走上街頭，包括疫情、通脹、供應鏈危機在內的一系列相關事件，激起了他們與公司談判的勇氣，爭取合理待遇。

一個由32,000名護士組成的工會代表稱，護士和醫療保健專業人員很生氣，該工會罷工是為了打擊由醫療保健巨頭Kaiser Permanente在南加州和夏威夷經營的14家醫院和數百家診所。

AAL的員工與大多數勞工不同的勞動法工作，該法限制了他們的罷工自由。所以飛行員不會罷工，而是轉而抗議工作和調度條件。美國航空業的勞工都說他們已經到了一個臨界點。許多人預測，在最近經歷的西南航空公司(LUV)服務崩潰中，乘客很快就會感受到他們的問題。LUV的飛行員也在準備自己的抗議組織。在罷工背後的諸多因素中，首先便是美國低收入群體面臨的工作和生活壓力。

外媒分析，雖然美國是一個富裕國家，但這個國家勞工的收入待遇卻非常糟糕。在2019年，典型男性勞工的收入相較於40年前幾乎沒有增長。在持續增長的通脹面前，許多低收入勞工的家庭生活受到了嚴重破壞。除了經濟層面的因素，美國勞工獲得的假期也相比於其他發達國家少得多；還有很多美國勞工感到自己並沒有受到僱主和客戶的尊重。在最近一項針對餐廳員工的調查中，高達62%的受訪者表示自己受到了顧客的「蔑視」。許多勞工歷史學家認為，美國勞資關係的一個重要轉捩點是過去一個事件，削弱了工會的權力數十年。

1981年航空公司人員罷工，當時美國攻府解僱了空中交通管制員，並在他們的工會專業空中交通管制員組織(PATCO)下台後聘請了替代人員。可40年後的今天情況已大不相同，僱主很難找到勞工來滿足他們的正常工作需求，更不用說找到勞工來接替罷工者的工作了。