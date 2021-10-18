畢馬威設「淨零排放準備指數」　評估各國轉型情况

隨着氣候問題惡化，各國採取不同措施以達致碳中和目標。會計師行畢馬威設立「淨零排放準備指數」(NZRI)，以評估各國向淨零排放轉型的準備情况，列出表現最好的25個國家，排名首位是能源資源豐富且多元的北歐國家挪威，英國和瑞典分列第二、三位，中國則排名二十。同時點名印度、印尼、尼日利亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非，以及泰國為值得關注的國家。指數顯示，經濟發展程度與實現淨零排放的準備度之間存在明顯關聯， 強調對發展中經濟體給予支持的重要性。

該行提到，在接受調查的國家中，只有9個國家做出具有法律約束力的承諾，相關的排放量佔全球約8%。為了刺激行業層面的實現能力，須要戰略、政策及機制支持。在大多數地區，國家層面的NZRI準備情况與行業層面的準備程度是一致的。該指數顯示，具有法律約束力或政策規定的淨零排放目標的國家，在各行業的淨零排放能力較強。

畢馬威影響力計劃的全球主管合夥人Richard Threlfall表示，每個人、組織和國家都要以前所未有的程度進行合作，並保持透明和誠實應對氣候變化，希望NZRI能鼓勵各國及個人努力，在實現淨零排放的過程中發揮其的作用。

交付能力是淨零排放準備指數的關鍵衡量標準之一，反映了五個行業的低碳市場活動，如綠色技術專利、清潔技術公司和創新率等，惟缺乏交付能力是全球淨零排放目標的一個薄弱環節，強調一些國家在實現「淨零排放」方面進展緩慢。

儘管環球愈來愈多金融部門將氣候風險納入其投資和貸款决策，但各國政府可通過制定可持續金融戰略、政策和監管框架等創造有利環境，類似舉措在促進獲得此類融資方面發揮着關鍵作用。這些國家的洞察也突出了政治上的一致性和公衆支持對關鍵去碳化舉措成功的重要性。