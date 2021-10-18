海茵莊園擬周內刊樓書及開價　首批單位涉至少312伙

中原地產周一(18日)於將軍澳設立項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》未有就樓市加辣或減辣，後市轉趨明朗，市場入市意欲增強。本月有多個大型新盤推出，由於二手業主叫價心雄，反觀新盤開價貼市，料本月一手成交可達約2,000宗。

該公司九龍董事劉瑛琳表示，海茵莊園提供約1,556個單位，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式及一房佔9成，可滿足市場對區內小型單位的渴求，市場對項目查詢反應甚佳，相信可掀起搶購潮。

中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞指出，康城區二手平均實用呎價最新報約15,358元，樓價於5年間上升約73%。公司一直重視將軍澳的業務發展，去年率先以月租近200萬元承租康城站大型商場The LOHAS相連舖位，今年亦於區內新增2間分店。該行於將軍澳分店數目將增至21間，代理人數近400人。