海茵莊園擬周內刊樓書及開價 首批單位涉至少312伙
2021年10月18日 16:47
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市場再有大型新盤快將推出，九龍建業(00034)(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，旗下將軍澳石角路1號項目海茵莊園計劃周內上載樓書、開放示範單位及開價，首批單位將涉及至少312伙，定價將參考同區二手做價。
中原地產周一(18日)於將軍澳設立項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》未有就樓市加辣或減辣，後市轉趨明朗，市場入市意欲增強。本月有多個大型新盤推出，由於二手業主叫價心雄，反觀新盤開價貼市，料本月一手成交可達約2,000宗。
該公司九龍董事劉瑛琳表示，海茵莊園提供約1,556個單位，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式及一房佔9成，可滿足市場對區內小型單位的渴求，市場對項目查詢反應甚佳，相信可掀起搶購潮。
中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞指出，康城區二手平均實用呎價最新報約15,358元，樓價於5年間上升約73%。公司一直重視將軍澳的業務發展，去年率先以月租近200萬元承租康城站大型商場The LOHAS相連舖位，今年亦於區內新增2間分店。該行於將軍澳分店數目將增至21間，代理人數近400人。