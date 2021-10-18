【產經直播】港股市底轉強？
2021年10月18日 16:49
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內地經濟數據普遍差過市場預期，第三季GDP僅按年增長4.9%，而工業增加值更遠低於市場預測，A股走勢偏軟。不過港股周一(18日)表現反覆，內地經濟數據表現未如理想，恒指一度跌逾200點，但之後拗腰回升，市底漸入佳境？
倫敦期銅近日重上每噸一萬美元水平，周一(18日)亦創約5個月新高，銅礦股有資金追捧，上周五(15日)公布業績的紫金礦業(02899)及江西銅業股份(00358)即市升超過4%，近期通脹憂慮仍升溫下，資源股能否再看高一線？
早前施政報告提及要設立北部都會區，最新有指，港府擬動用公權力收回土地設立濕地保育公園，香港地產股表現反覆，持有較多新界農地的恒基地產(00012)以及新世界發展(00017)分別收跌1.7%%及1.3%。消息對地產股影響有幾大？
康希諾生物(06185)所開發的吸入式新冠疫苗克威莎，在臨床研究發現接活2劑滅活疫苗半年後，序貫加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平較同源接種滅活疫苗為高。消息剌激股份急彈超過8%，依家高追仍然諗得過？
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