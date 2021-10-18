【產經直播】港股市底轉強？

內地經濟數據普遍差過市場預期，第三季GDP僅按年增長4.9%，而工業增加值更遠低於市場預測，A股走勢偏軟。不過港股周一(18日)表現反覆，內地經濟數據表現未如理想，恒指一度跌逾200點，但之後拗腰回升，市底漸入佳境？

《東網Money 18》搵嚟利達資產管理基金經理兼首席投資策略師黃耀宗同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道