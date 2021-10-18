豐盛融資任新股保薦人有缺失　遭證監會罰550萬元

豐盛融資在2016至2017年期間擔任內地女裝品牌可姿伊國際上市申請的保薦人時，沒有履行其應盡的職責，遭香港證監會譴責，並罰款550萬元。同時，證監會暫時吊銷鄧澔暐的牌照，為期17個月，由2021年10月15日起至2023年3月14日止，原因是他作為豐盛融資的負責人員兼保薦人主要人員，沒有履行其對可姿伊上市申請的監督職責。

證監會經調查後發現，豐盛融資沒有就可姿伊收取的多筆可疑現金進行充分的盡職審查，及就其盡職審查工作備存妥善的紀錄。

可姿伊一名主要批發分銷商在2016年3至6月期間，透過多個第三方向可姿伊支付多筆合共972萬元人民幣的現金，而其中一名第三方付款人是可姿伊主要供應商的僱員。客戶可能透過第三方付款來掩飾資金來源，以便進行欺詐計劃，應視之為一項預警迹象。惟該行沒有嚴謹地評估第三方現金交收安排的背後原因，也沒有進行任何獨立的盡職審查，以確定可姿伊在這方面的申述真實及完整，亦沒有備存任何紀錄顯示其曾進行的盡職審查，包括其聲稱曾與可姿伊的董事及申報會計師討論第三方現金交收的安排。

調查亦發現，豐盛融資沒有確定可姿伊主要批發分銷商及其有聯繫者的背景和獨立性，以及評估公司向該分銷商進行的銷售是否合理。該行知悉該主要批發分銷商的業務活動是由其唯一女性股東(A女士)及她的珠寶公司的員工進行。同時，有資料顯示，該珠寶公司其中一名共同擁有人，是一家由可姿伊一名間接股東(X先生)全資擁有的公司，而且該珠寶公司其中一名董事(Y先生)亦是可資伊主要供應商的董事，以及某一間屬可姿伊特許經營商且為可姿伊某些自營零售店擔任管理代理商的公司的董事兼唯一股東。

不過，豐盛融資沒有就此進行任何額外的盡職審查，以確定X先生和Y先生在該分銷商的業務活動中的參與程度，及核實該分銷商或其唯一股東A女士是否獨立於可姿伊及其供應商。

另外，豐盛融資亦沒有評估可姿伊向該分銷商進行的銷售是否合理。可姿伊向該分銷商的銷售令其於2015年的收益大幅上升，而可姿伊的大部分產品據稱最終透過該分銷商售予沙地阿拉伯的客戶，惟該行在呈交上市申請前，慬就此進行了極為有限的盡職審查，也沒有尋求取得任何客觀數據，以核實該客戶所提供的資料，及就該客戶的背景及其於沙地阿拉伯的業務規模進行任何獨立調查。同時沒有嚴謹地評估可姿伊提供的付運文件是否可靠。

證監會認為，豐盛融資的行為未能達到其擔任保薦人應達到的標準，及違反了《操守準則》第17章的規定，而其缺失可歸因於鄧澔暐沒有履行其作為該行保薦人主要人員、負責人員及高級管理人員的職責所致。在決定上述紀律處分時，已考慮到若保薦人的盡職審查工作遜於標準，便可能導致事實上並不適合上市的公司獲得上市地位；可姿伊的上市申請已失效，並無對投資大眾造成損害；過往曾就豐盛融資在另外兩宗上市申請中擔任保薦人的行為向其發出兩封合規意見函，此舉理應令其提高警覺，知道有需要改善其盡職審查工作；以及該行過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄、其財務狀況，及該行與鄧氏證監會合作解決其提出的關注事項。