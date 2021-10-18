高齡化加缺工　日企聘80歲以上員工　取消年齡限制

日本傳媒報道，日本大型家電量販企業野島電器(Nojima)本月起正式取消僱用年齡限制，接受80歲以上新進員工。以每日門市工作5小時，1周工作4天計算，月薪約為12萬日圓(折合約8,200港元)。另外，只要有工作意願，且健康沒有問題，屆臨退休的員工可與公司續簽工作合約，野島旗下員工約3,000人，其中75歲以上者有10人。

報道指出，日本社會高齡化趨勢加劇，且為彌補後疫情經濟重起的人力短缺，日本企業紛紛修改制度，以增進高齡者的僱用。2020年7月野島電器修改規定，讓員工在65歲退休後能以臨時工的身份一路工作到80歲，但許多員工表示，80歲以後仍有工作意願，因此本月起取消僱用年齡限制。

此外，拉鏈製造商YKK集團今年4月廢除正式員工的固定退休年齡規範，只要有意願，正式員工可工作到任何年齡；另三菱化學也考慮取消固定退休年齡制。

再者，日本農機企業久保田將從2022年4月起，將把正式員工的退休年齡從60歲延長為65歲。汽車製造公司萬事得也將逐步提高退休年齡，從原定的60歲，至2030年調升至65歲。

報道指出，擴充老年人僱用制度的主因是人力短缺。日本國立社會保障與人口問題研究所的數據(2017年推算值)顯示，2040年日本的勞動年齡人口(15至64歲)為5,978萬人，較2015年銳減1,750萬人。同時，預計65歲以上年長者人口將上升至35.3%。

不過，在日本，薪資往往講求「論資排輩」，因此延長正式員工聘僱時間恐增加企業人力成本。與退休返聘人員等重新僱用員工相較，正式員工延長退休年齡的所得將高出約4成。因此有企業對高齡員工採用績效薪資制度，以減輕薪資成本，比如卡西歐針對60歲以上老員工，採用比未退休員工更嚴格的考評制度。