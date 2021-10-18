英經濟堪憂卻就業機會充足　有份工只需瞓覺煲劇年薪25萬

外媒報道，英國由新冠疫情中暫時脫身，又再陷入新經濟危機之中。近日，天然氣價格飆升，全球供應鏈危機及勞動力短缺都令英國在今年冬季面臨嚴峻考驗。

英國料卡車司機短缺多達10萬名，運輸組織將原因歸咎於英國脫歐，以致外勞流失。卡車司機數量大減導致貨運中斷，商店貨架空置，港口及加油站缺工，引發持續數周的恐慌性購買潮。更有其他行業警告，勞動力緊張加劇，或衝擊聖誕節前夕的商品供應及價格。

英國國家養豬協會指，由於缺乏屠夫和屠宰場工人，多達12萬頭豬將在數周內被人道毀滅。9月底，代表19萬家企業的英國工業聯合會表示，7成公司計劃加薪以解決勞動力短缺問題。

與此同時，英國亦面臨能源危機，由於天然氣價升至歷史高位，數家能源供應商自9月以來倒閉。而英國對天然氣的依賴較高，逾2,200萬戶家庭使用天然氣電網供電。

英國在人力資源短缺之下，除了上述的屠夫、司機等吸引力較遜的工種，亦有筍工流出市場。近日就有英國豪華訂製床公司Crafted Beds，招募床墊試睡員，支付年薪2.4萬英鎊(25.6萬港元)，該工作只需每周上班37.5小時試睡高品質床墊。且該公司會將床墊寄予試睡員，因此試睡員毋須親身前往公司，可以在家工作。

Crafted Beds行銷經理Brian Dillon表示，客戶滿意度非常重要，因此對開設該職缺感到興奮。聘請床墊試睡員是戰略的一部分，是Crafted Beds團隊不可或缺的一部分。