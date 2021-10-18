美國勞動力緊張　全國趁機罷工此起彼落

外媒報道，美國勞動市場人力緊張，各地工會與打工仔為爭取更高工資等權益，紛紛罷工。國際戲劇舞台員工聯盟(IATSE)代表荷里活幕後工作人員，要求減少工時、增加休息及用餐時間、以及加薪等訴求，上周末已與影視業者達成協議。

另一家位於田納西州家的樂氏穀物工廠工會表示，自10月5日以來，該工會正推動密西根、內布拉斯加、賓州和田納西州約1,400名工人罷工，對公司削減醫療保險、退休福利及休假時間感到非常不滿。工會成員表示，厭倦了微薄或沒有加薪事情，是工會成員最新的一次示威。

康奈爾大學的勞工行動追蹤報告顯示，今年至今，美國至少發起176次罷工，17次發生於10月。疫情大流行暴露社會體系的不平等，勞工拒絕重返令其健康處於危險中的工作。

10月初，南加州13家Kaiser Permanente醫院及數百家醫療中心的2.8萬餘名醫護人員以壓倒性投票批准罷工，希望藉以獲得更高的薪酬及更高水平的人員配備，以減少因疫情而加劇的工作倦怠。

根據美國勞工統計局統計，近幾十年來，工會會員人數一直在穩步下降，由1983年的20%降至去年的11%以下。惟根據8月的民意調查，有68%的美國人支持工會，是1965年以來的最高比例，而對於18至29歲的人，該比例升至近78%。