信銀國際：明年跨境客戶貢獻財富管理收入料倍翻

香港金融管理局公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行及其夥伴銀行名單，中信銀行(國際)為其中一間。該行指，相關服務將於周二(19日)正式啟動，與母行中信銀行攜手為客戶提供一站式「跨境理財通」服務 。

信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉指出，與母行中信銀行合作，積極發揮協同效應，加上信銀國際在跨境理財服務方面的豐富經驗，將把握「跨境理財通」的發展機會，為客戶提供多元化理財產品，以及一站式的跨境理財服務，預期2022年由跨境客戶貢獻的財富管理收入將會倍翻。

該行指出，有意開立「南向通」帳戶的合資格內地客戶，可向中信銀行提出開立「南向通」帳戶的申請。完成後，客戶 隨即可參與「南向通」的投資交易。至於有意開立「北向通」帳戶的合資格香港客戶，可於該行開立人民幣(北向通)帳戶，完成後即可申請開立中信銀行理財通投資專戶及透過中信銀行的手機銀行應用程式，認購合資格理財產品。

信銀國際提到，旗下旗艦流動銀行平台「inMotion動感銀行」已為「跨境理財通」推出專屬頁面，提供包括查閱帳戶結餘及匯款額度餘額、進行「南向通」帳戶內轉帳、外幣兌換、敍做定期存款、投資指定基金、查閱電子結單等功能，而由跨境人民幣匯款到賬後至購買投資理財產品，最快2分鐘完成。

截至2021年9月首三季，信銀國際跨境客戶的財富管理費用收入按年增長逾5成；基金、股票及股票掛鈎的交易量按年均錄得雙位數增長，其中基金增長逾60%，基金投資資產規模按年增加超過30%。經流動銀行平台「inMotion動感銀行」及「inVest動感投資」進行的股票交易量及交易額按年上升逾2倍。