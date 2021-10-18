共富派成績表！內地消費信心受挫　房企陷惡性循環

內地加強提倡「共同富裕」，周一公布多項上季經濟數據猶如「派成績表」，其中今年首三季內地終端消費支出對經濟增長貢獻率高達64.8%，比上半年提升3.1個百分點，首三季居民人均可支配收入及消費支出按年均增逾10%，與疫情爆發前的2019年同期比較亦錄雙位數增長。惟問題是房地產危機和針對多個行業的整治對消費信心的衝擊，上月社會消費品零售總額雖然勝預期，按年增4.4%，但增速為今年第二低，扣除價格因素後按年只增2.5%，按月更僅增0.3%。

國家統計局公布，內地今年首9個月的人均可支配收入為26,265元人民幣(下同)，按年增長10.4%，扣除價格因素兩年平均實際增速僅5.1%，期內人均消費支出也相應按年增長15.8%至17,275元，扣除價格因素兩年平均實際增速僅3.7%。按消費類別劃分，按年增幅多於15.8%的有衣着、醫療保健、教育文化娛樂，其中教育文娛支出按年增長46.3%。

零售數據方面，上月商品零售收入及餐飲收入按年增長分別為4.5%及3.1%，後者由負轉正；首9個月實物商品網上零售額按年增長15.2%，佔整體23.59%，其中吃類、穿類和用類商品分別按年增長20.2%、15.6%及14.5%。

國統局新聞發言人付凌暉指，內地上月25至59歲人士的城鎮調查失業率再回落至4.2%，16至24歲人士的城鎮人口失業率亦進一步回落至14.6%，整體失業率按月降0.2個百分點至4.9%；首3季城鎮新增就業1,045萬人，完成全年目標的95%。他相信，居民收入持續增加、疫情防控大致穩定、社會保障不斷完善，皆有助提高消費意欲。

他又稱，平台經濟等為勞動者提供更多就業選擇，新業態新模式快速發展，但部分群體失業率依然較高，沿海地區缺工現象猶存，之要透過加大職業技能培訓等推動就業。

●內房投資增速年內最慢

據國家統計局數據，今年首9個月固定資產投資按年增速進一步放緩至7.3%，至39.78萬億元，遜市場預期，較首8個月放緩1.63個百分點。按月比較，9月固定資產投資增長0.17%。

期內，內房開發投資11.25萬億元，按年僅增長8.8%，亦差過市場預期，增速較首8個月放緩2.1個百分點。該指標自今年2月達到高峰後，增速已連續7個月收窄，且在今年以來首次進入個位數水平。上月房地產開發景氣指數為100.74，同樣自2月之後持續下滑。

首九個月商品房銷售額13.47萬億元，增長16.6%，較2019年同期增長20.9%，兩年平均增長10%。其中，住宅銷售額增長17.8%。

外媒根據有關數據計算得出，繼8月下降19.7%後，上月住宅銷售額按年下滑16.9%。而同月內房投資按年跌3.5%，為自去年初疫情剛爆發以來首次下滑。分析指，內地政府限制開發商槓桿，加劇恒大流動性危機，且危機正向其他公司蔓延，使買家不敢輕易付首期買樓。而銷售下滑將迫使企業提供更大的折扣，對現金短缺的房企將造成惡性循環，內地經濟或受此拖累而進一步下行。

不過，付凌暉表示，前三季房地產增加值兩年平均增長4.8%，較上半年回落1.3個百分點，認為整體影響有限。今年來通過完善房地產市場長效機制，抑制不合理需求，限制部分房企依靠舉債盲目擴張，市場整體趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。