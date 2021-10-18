美股早段向下　Facebook跌1.1%

美企繼續公布季績，道指周一(18日)早段跌192點，至35,101點；標指跌19點，至4,451點；以科技股為主的納指跌50點，至14,847點。

最新數據顯示，美國9月工業產出按月意外下跌1.3%，遠差過市場預期增幅0.2%；8月份數據更由原來的增長0.4%，修正至為下跌0.1%，意味着工業生產已連續兩個月倒退。

大和資本市場美國公司首席經濟學家Michael Moran指，一系列的壞狀況如「完美風暴」般同時出現，包括供應鏈瓶頸、緊張的勞動市場、極寬鬆的貨幣及財政政策。

個股方面，美國社交媒體巨擘Facebook表示，計劃未來5年在歐盟創造1萬個新的高技能工作崗位，以推動開發「元宇宙」。招聘目標市場包括愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、波蘭和荷蘭，脫歐後的英國不在名單之列。Facebook股價早段下跌1.15%。

美國影視串流平台Netflix內部數據顯示，大熱韓劇《魷魚遊戲》將公司來帶來近9億美元（約70.2億港元）價值，該劇耗資約2,140萬美元（約1.66億港元），每集成本約240萬美元（約1,872萬港元）。Netflix股價早段下跌0.87%。

汽車生產商Stellantis正在與南韓電池製造商LG Energy Solution合資，為北美市場生產電池和零件。Stellantis股價早段跌逾1.7%。