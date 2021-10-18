憧憬期貨ETF快登場　比特幣重越6.2萬闖高峰

自美國證券交易委員會(SEC)對虛擬貨幣「一哥」比特幣ETF態度軟化，且市場憧憬當地首隻比特幣ETF周內登場，比特幣價格有如解除「緊箍咒」，周一更曾升穿62,600美元，直逼歷史高位。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣單飆漲6.33%，曾高見每枚62,685美元；以太幣亦升6.97%，見3,894美元。今年4月，比特幣價格曾創下64,869美元的歷史高位，其後因內地嚴打虛擬貨幣等因素打擊，6月曾低見2.88萬美元。惟至今不足4個月，比特幣價格已由低位反彈近1.2倍。

據申報文件，資產管理公司ProShares擬於周一推出美國第一個比特幣期貨交易所交易基金，並於上周或向SEC提交相關ETF的最新招股說明書，指產品將基於比特幣期貨合約，而非比特幣現貨，並於紐交所旗下的NYSE Arca上市。

過去SEC曾極力反對比特幣ETF申請，惟今輪的比特幣ETF大多以投資在商品交易所掛牌的比特幣期貨，並且以互惠基金規則申請，期望符合SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）所要求的「提供明顯的投資者保護」。

事實上，全球對通脹憂慮加劇，投資者對虛擬貨幣產生興趣，冀投資比特幣以「對抗通脹」。NLI Research Institute研究員Makoto Sakuma指出，與過往比特幣升市的情況不同，是次價錢飆漲，惟市場參與度不高；又指愈來愈多投資者認為，通脹將不會是暫時性，估計比特幣或會成為對沖通脹的工具。

長期看好虛擬貨幣的Morgan Creek資本管理公司行政總裁Mark Yusko認為，對比特幣近數周的急升能否持續下去表示質疑，認為部分投資者或趁價高套現，令價格短期回落。雖然大部分分析員看好比特幣或於今年底前升至10萬美元，惟他認為，比特幣本輪僅用短短15天時間便飆漲逾40%，故有超買迹象，不排除短期會有回吐整固，但價格回調只屬暫時性，仍有信心比特幣可在5年內高見25萬美元。