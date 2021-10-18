將軍澳海茵莊園擬周內刊樓書及開價　首批涉312伙

一手新盤銷情持續暢旺，發展商積極加快推盤步伐，沙田星凱‧堤岸加推第4號價單，涉134伙。將軍澳海茵莊園擬周內刊樓書上載樓書及開價。

●星凱‧堤岸推134伙價單 折實平均呎價19662元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周一（18日）加推第4號價單，涉134伙，單位屬首度推出，位處單邊、景觀更開揚的第五座。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由665.6萬元至2,190.8萬元，折實呎價由15,803元至23,676元，折實平均呎價19,662元。扣除景觀樓層因素，屬原價加推，最快於周末展開次輪銷售。

第4號價單入場單位為第5座6樓F室，實用面積346方呎，折實售價665.6萬元，呎價約19,237 元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目首批開售536伙，於過去周末(16日及17日)沽出450伙，周一(18日)沽出9伙，累售459伙，佔可供發售單位約86%，套現逾48億元，反映買家對鐵路沿線物業的追捧。

●維港滙III擬周五開售90伙

是次加推的單位主要集中於第1B座及2座，包括27個開放式單位、12個一房開放式廚房單位，扣除最高19%折扣優惠，折實售價由666.22萬至935.22萬元，呎價約23,965至28,254元。以折實價計算，新推單位預計可套現約2.98億元。

項目亦同時公布最新銷售安排，將於周五(22日)發售90伙，包括以價單形式銷售84伙，另有6伙以招標方式發售。

●觀塘凱滙本周開售共129伙

項目第2期最新上載價單第11號，加推5伙單位，全屬三房單位，折實售價由約2,296萬至約2,454萬元，呎價約25,212.6元至約26,341.8元。當中，項目第2期3座47樓F室，實用面積909方呎，售價為2752.3萬元，折實售價為2394.5萬元，折實呎價約26341元。據上月中公布的第10B號價單顯示，該單位對上一層的3座48樓F室，實用面積相同，售價為2714.8萬元，折實售價為2361.8萬元，折實呎價約25983元。項目第2期將於周五(22日)發售48伙，包括以價單形式銷售31伙，另有17伙以招標方式發售。

另外，項目第1期亦同步更新第3號及第4號價單，將於同日發售81伙，包括以價單形式銷售41伙，另有40伙以招標方式發售。據悉，凱滙至今累售1870伙，套現逾243億元。

●海茵莊園擬周內刊樓書及開價 首批單位涉至少312伙

中原地產周一(18日)於將軍澳設立項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》未有就樓市加辣或減辣，後市轉趨明朗，市場入市意欲增強。本月有多個大型新盤推出，由於二手業主叫價心雄，反觀新盤開價貼市，料本月一手成交可達約2,000宗。

該公司九龍董事劉瑛琳表示，海茵莊園提供約1,556個單位，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式及一房佔9成，可滿足市場對區內小型單位的渴求，市場對項目查詢反應甚佳，相信可掀起搶購潮。

中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞指出，康城區二手平均實用呎價最新報約15,358元，樓價於5年間上升約73%。公司一直重視將軍澳的業務發展，去年率先以月租近200萬元承租康城站大型商場The LOHAS相連舖位，今年亦於區內新增2間分店。該行於將軍澳分店數目將增至21間，代理人數近400人。

●恒地THE HOLBORN投資約七位數打造專屬微氣候

恒基兆業地產代理地產策略(一)部副總經理陳正表示，項目在ESG方面投資約七位數，夥拍可持續發展顧問ARUP為該盤就日照、太陽熱能及全年盛行風向等作詳盡分析，再按有關數據規劃園林空間，以水景裝置、垂直綠化及植物等，作為天然的微氣候調節器，打造出項目專屬的微氣候Holborn Microclimate，又同時注入低碳元素，引入零碳綠色天台設計，所產生的可再生能源，預計足夠提供天台每年運作所需的電力，達到自給自足，將環保融入日常。

●KOKO HILLS單日沽3伙 套現3988萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS周一(18日)售出3伙，合共套現3,988.9萬元。其中包括第2座5樓E室，實用面積737方呎，屬三房一套間隔，成交價1,543.4萬元，呎價約20,942元。另一售出單位為第5座19樓F室，，屬三房一套間隔，成交價1,396.5萬元，呎價約20,843元。

●白石角朗濤2282萬沽出三房戶

●屯門御半山759萬沽出1伙

同系屯門御海灣I亦售出1伙，單位為第2座28樓G室，實用面積同為298方呎，連250方呎天台，成交價725萬元，呎價約24,329元。

●元朗新盤南屏匯再錄2宗成交

美聯物業高級區域營業董事林振華表示，元朗新盤南屏匯再錄2宗開放式戶成交，包括1樓E室，實用面積同為276方呎，成交價440.94萬元，呎價約15,976元。該盤的開放式單位全數沽清，至今已累售38伙，佔分層單位總數超過9成。