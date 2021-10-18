嘉湖山莊約3年間帳面僅升值約6%

細價藍籌屋苑錄近平手轉讓個案。天水圍嘉湖山莊套三房單位，議價後售695萬元，單位約3年間帳面僅升值約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環帝后華庭1座極高層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔，獲外區客以1,000萬元購入，實用呎價約24,331元，新買家購入上址作自住之用，原業主於2011年7月以約575萬元購入，是次轉手帳面獲利約425萬元，物業升值約74%。

●北角城市花園10座高層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,460萬元承接，實用呎價約23,323元，原業主於2006年9月以463萬元購入上址自住，持貨15年帳面獲利997萬元，期內升值近2.2倍。

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九龍區

●九龍塘又一村花園B13座高層C室，實用面積約801方呎，套三房間隔，原先以1,880萬元放售，近日改變主意，以34,000元放租，最終以32,000元租出，略低於市價3%，實用呎租約40元。

●何文田加多利軒高層K室，實用面積約246方呎，一房間隔，望開揚市景，最初開價620萬元，買賣雙方議價後，最新以578萬元成交，實用呎價約23,496元，原業主於2017年2月以538.56萬元一手購入上址，持貨約4年帳面獲利39.44萬元離場。

●旺角利奧坊．凱岸2座中層A室，望樓景，兩房間隔，實用面積約417方呎，業主以約23,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約21,000元租出，實用呎租約50.4元，高市價約10%。

●旺角奧柏‧御峯2座高層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，今年7月開價540萬元，直至本月初調整至530萬元即獲買家查詢，日前以523萬元成交，實用呎價約19,811元，原業主於2016年10月以400萬元入市，持貨5年帳面獲利123萬元離場。

●長沙灣星匯居1座高層D室，實用面積約395方呎，一房連儲物房間隔，吸引同區客斥738萬元承接，原叫價議價20萬，議減2.6%，實用呎價約18,684元，原業主於2013年1月以420萬元入市，是次轉手帳面獲利318萬元，升值約76%。

●奧運站帝柏海灣2座高層F室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以1,143萬元成交，實用呎價24,165元，原業主於2006年5月以372萬元購入，持貨15年多帳面獲利771萬元離場，單位期內升值近2.1倍。

●紅磡海逸豪園20座中層A室，實用面積約857方呎，套三房連士多房間隔，外望園景及海景，近日以1,828萬元沽出，實用呎價約21,330元，屋苑目前有約433個二手放盤，入場價由908萬元起。

●牛頭角得寶花園D座高層8室，實用面積約265方呎，原則兩房改開放式，新近以10,800元獲承租，實用呎租約41元，業主於2021年7月以約496.5萬元購入，現租出可享租金回報率約2.6厘。

●黃大仙公屋黃大仙下邨2座高層15室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先開價398萬元，放盤1個月，減價25萬元或6.3%，終以373萬元易手，實用呎價約8,420元，原業主於2002年購入上址，當時作價29萬元，持貨約19年帳面獲利344萬元，單位期內升值逾11倍。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊景湖居2座高層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，開價705萬元，議價後以695萬元成交，實用呎價約10,945元，新買家為家庭客，為了讓子女有較大的居住空間，遂由於市區遷入新界西，原業主於2018年9月以655萬元購入，現易手帳面獲利40萬元或6%。

●元朗PARK YOHO Genova第29座高層A室，實用面積約1,061方呎，套四房連儲物套房間隔，叫價1,680萬元，議價後以1,566萬元成交，實用呎價14,760元，新買家為同區換樓客，原業主則於2017年8月以約1,452萬元一手購入，持貨4年轉售帳面獲利約114萬元或約8%。

●屯門卓爾居單日連錄兩宗買賣，包括6座低層F室，實用面積約706方呎，套三房間隔，叫價1,000萬元，議價後以970萬元成交，實用呎價約13,739元，新買家為換樓客，原居於九龍，由於看好屯門區基建前景，加上受惠北部都會區發展，遂沽出市區兩房單位，遷入屯門。

●東涌周末共錄6宗二手買賣，同區藍天海岸3座低層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，享山景，不設睇樓，交吉易手，叫價660萬元，議價後以623萬元沽出，實用呎價約16,057元，新買家為用家，見近日樓市回暖，成交加快，原業主則於2001年10月以181.7萬元一手購入，自住20年因移民才賣樓，帳面獲利526.3萬元。

●上水維也納花園2座高層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以493萬元獲承接，實用呎價約10,314元，新買家為同區分支家庭，原業主提供較大議價空間，即決定購入單位自住。

●粉嶺中心F座低層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，原先叫價520萬元，經議價後減價20萬元或約3.8%，以500萬元易手，低於市價約4%，實用呎價約13,587元。

●沙田御龍山7座中層A室，實用面積約1,012方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，向東南，議價後以2,050萬元易手，實用呎價約20,257元，原業主於2008年以1,185萬元購入，持貨約13年帳面獲利約865萬元離場。

●沙田第一城10月暫錄6宗買賣，對比上月同期錄約12宗明顯下降，屋苑最新錄43座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以568萬元易手，實用呎價約18,684元。

●馬鞍山觀瀾雅軒5座中層F室，實用面積約586方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價930萬元，放盤1星期，獲買家以917萬元承接，減價13萬元，實用積呎價15,648元。

●馬鞍山新港城M座高層4室，實用面積約618方呎，套三房間隔，望全海景，原業主日前叫價約1,000萬元放售，吸引區內客上門睇樓，隨即決定承接，雙方議價後終以990萬元成交，實用呎價約16,019元。

●將軍澳天晉IIIA第5B座高層B室，實用面積約957方呎，套四房間隔，另設工人套房，以1,818萬元沽出，實用呎價18,997元，上址原業主於2014年9月以1,216萬元買入，持貨逾7年帳面獲利602萬元，單位升值約50%。