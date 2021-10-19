東方日報B1：華上季經濟僅增4.9%　供需錯配恐拖後腿

從房地產低迷到能源危機等多重不利因素拖累下，內地第三季經濟增長顯著回落，期內國內生產總值(GDP)按年僅升4.9%，遜於市場預期兼連續兩季回落，增速更重返去年第三季低位。大行對內地經濟看法分歧，野村估計明年春季經濟疲弱勢頭將持續，但摩根大通料今年經濟增長可望達到「保六」目標。

國家統計局周一(18日)公布，上季GDP按年增速較第二季放慢3個百分點，按季僅升0.2%。首3季GDP為82.31萬億元人民幣(下同)，按年升9.8%，兩年平均增長5.2%。

國統局新聞發言人付凌暉坦言，內地經濟恢復仍不穩固、不均衡，惟主要國際組織預期今年內地經濟仍能保持在8%左右，高於主要經濟體的增速。

內地煤炭供應偏緊引發限電措施，以及鋼鐵廠等重污染企業受到環境政策限制，拖累上月工業增加值按年僅升3.1%，亦是去年3月疫情爆發以來的最慢速度，按月亦僅升0.05%，反映工廠產量停滯不前，供應鏈恐再惡化。

付氏稱，經濟轉型調整壓力顯現，國際大宗商品價格大漲，全球海運緊張，無可避免地影響內地企業預期。受7月及8月部分地區疫情和汛情的影響，一些長期積累的結構性矛盾顯現，也影響企業預期。然而，宏觀政策跨周期調節將有效實施，企業預期有望趨於穩定。

此外，據外媒報道，指內地第三季豬肉產量按年增加43%，創2018年同期以來新高，而今年首3季豬肉價卻大跌28%。

可是，當局相信，隨着全球能源供給和海運的情況逐步改善，內地相關原材料產品供給增加，中長期工業生產者出廠價格指數(PPI)有望逐步回穩。對於豬價日漸低迷，當局則認為豬肉消費需求會有所增加，同時新一輪凍豬肉收儲即將啟動，有利豬價回穩。

中海晟融首席經濟學家張一指，當前經濟問題在於供需錯配，而非幣策不放鬆，包括新興產業發展和相關原材料供給不足導致的錯配；新能源快速發展和舊能源資本開支不足；消費需求意願升和消費活動受限的矛盾。

因此，不少大行預測內地經濟增速仍未見底。野村及澳新銀行均預料，內地第四季GDP增長進一步放緩，後者估升3.6%。而野村認為，中央料貨幣及財政政策有進一步放鬆的可能性，但未必會通過降低存款準備金率「放水」，可能透過中期借貸便利(MLF)等工具，保持本季流動性。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華首席經濟師彭藹嬈指，內地政策及去年高基數的影響料延續至今年底，將本季GDP增速預測下調至4.3%，惟主要基於季內中國人民銀行將再降準0.5個百分點的預期，以維持全年GDP增8.9%的預測。不過，該行強調，若本季人行沒有「放水」，內地GDP增速恐再放緩。

摩根大通則指，近期經濟活動指標雖顯示內需未有大幅反彈，短期經濟或有隱憂，但今年上半年及首3季GDP仍增12.7%及9.8%的情況下，全年GDP可望達標。付凌暉周一重申，內地財政實力讓貨幣政策有較大空間，包括應對主要經濟體可能的貨幣政策調整，及其可能帶來的外溢衝擊。