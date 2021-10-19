聯儲官員又做「股神」？鮑威爾被揭冧市前沽貨

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾在去年10月美股道指暴挫之前，出售個人持股多達500萬美元。

報道引述申報文件稱，鮑威爾在去年10月1日，出售介乎100萬至500萬美元的領航全股市票指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)持倉，而就在10月份，道指累計下挫近6%，為自去年3月疫情危機以來表現最差的月份。

聯儲局未有立即作出回應，但稍早前報道指該局發言人稱，鮑威爾的金融交易符合美國聯儲局的規定，並已獲得政府道德審查官員的批准。

事實上，早前已有兩名美國地區聯儲銀行行長近日披露的股市交易紀錄引發道德爭議。達拉斯的卡普蘭去年有數項金額超過100萬美元的股票交易，主要持股包括蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜等；波士頓的羅森格倫曾公開警告商用房地產有過熱風險，但去年卻投資4家房地產信託基金(REITs)。卡普蘭和羅森格倫已宣布因個人理由提早退休。

儘管兩人交易都符合守則，並已承諾9月底前沽清持股，但批評者認為當局應實行改革。長期主張聯儲局加強金融監管的美國參議員沃倫直言，聯儲局官員不應獲准交易或持有股票。