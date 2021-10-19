道指收市微跌36點　Facebook急漲逾3%

美國股市周一(18日)個別發展，道指收報35,258點，跌36點或0.1%；標指收報4,486點，升15點或0.34%；納指收報15,021點，升124點或0.84%。

大和資本市場美國公司首席經濟學家Michael Moran指，一系列的壞狀況如「完美風暴」般同時出現，包括供應鏈瓶頸、緊張的勞動市場、極寬鬆的貨幣及財政政策。

華爾街最大空頭之一的美國銀行首席投資官Michael Every與摩根士丹利的Michael Wilson都表示，聯儲局雖已承認通脹不是暫時的，但該局已經犯了錯誤，超過30萬億美元的貨幣刺激最終將導致通脹失控。

美銀的Michael Every則表示，美國正處於從促進經濟增長轉向反通脹的關鍵轉折點。

此外，美國政府官員承認供應鏈問題將延續到2022年。美國交通部長Buttigieg周日表示，美國供應鏈問題可能會持續到2022年，許多公司正繼續與供應中斷作鬥爭。

企業季績方面，迄今為止已有41家標指成分股公布了季績，其中80%公司的每股收益超出預期，平均利潤增幅將達到30%，為2010年以來第三高的季度增幅。

最新數據顯示，美國9月工業產出按月意外下跌1.3%，遠差過市場預期增幅0.2%；8月份數據更由原來的增長0.4%，修正至為下跌0.1%，意味着工業生產已連續兩個月倒退。

個股方面，美國社交媒體巨擘Facebook表示，計劃未來5年在歐盟創造1萬個新的高技能工作崗位，以推動開發「元宇宙」。招聘目標市場包括愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、波蘭和荷蘭，脫歐後的英國不在名單之列。Facebook股價周一升3.26%，收報335.34美元。

美國影視串流平台Netflix內部數據顯示，大熱韓劇《魷魚遊戲》將公司來帶來近9億美元價值，該劇耗資約2,140萬美元，每集成本約240萬美元。Netflix股價全日升1.54%，收報637.97美元。