中滙集團教育服務受政策支持

就近日內地推出《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》特性為支持與鼓勵上市公司、行業龍頭舉辦職業教育，鼓勵應用型本科學校開展職業本科教育，量化職教本科招生規模、重申職業教育的重要性等。

此外，意見內提及面向市場促進就業。集團旗下院校的專業建設緊貼國家政策、社會市場需求，正加快建設先進製造、現代信息技術、早期教育、護理、康養等新興專業；意見內提及打造中國特色職業教育品牌、提升中外合作辦學、推動職業教育走出去。集團以高品質辦學為己任，已建成高合規、高質量境外自辦學校，與國內學校形成教學人才培養的融合體系，並向海內外輸出品牌課程，打造國際化高品質特色職業教育品牌。