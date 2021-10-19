中滙集團教育服務受政策支持
2021年10月19日 07:08
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就近日內地推出《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》特性為支持與鼓勵上市公司、行業龍頭舉辦職業教育，鼓勵應用型本科學校開展職業本科教育，量化職教本科招生規模、重申職業教育的重要性等。
中滙集團(00382)表示，集團提供的教育服務均為意見的鼓勵和支持的職業教育業務範疇；量化職教本科招生規模，多層次學歷教育將持續增加生源；意見多次提及產教融合、校企合作的重要性。集團一直以來注重校企合作，已與多家知名龍頭上市公司展開合作，包括華為、金蝶、中興新雲及商湯等，結合實踐設立實習實訓基地，形成產教良好的發展格局，從而推動人才培養的內涵建設。
此外，意見內提及面向市場促進就業。集團旗下院校的專業建設緊貼國家政策、社會市場需求，正加快建設先進製造、現代信息技術、早期教育、護理、康養等新興專業；意見內提及打造中國特色職業教育品牌、提升中外合作辦學、推動職業教育走出去。集團以高品質辦學為己任，已建成高合規、高質量境外自辦學校，與國內學校形成教學人才培養的融合體系，並向海內外輸出品牌課程，打造國際化高品質特色職業教育品牌。