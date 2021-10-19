納指升124點　比特幣於6.2萬美元關反覆

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.95；港匯見7.7773；離岸人民幣(CNH)報6.4267；美元兌日圓處114.29；歐元企1.1611，英鎊報1.3731。金價報1,763.74美元。布油報84.16美元，紐油處81.67美元。首隻比特幣ETF將登場，比特幣於6.2萬美元關上落。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報35,258點，跌36點或0.1%；標指收報4,486點，升15點或0.34%；納指收報15,021點，升124點或0.84%。

●美國9月工業產出按月意外下跌1.3%，遠差過市場預期增長0.2%。

●港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報25,471點，升61點或0.24%。

●即月恒生指數夜期收報25,535點，升99點，高水125點，成交13,611張。

●外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾在去年10月美股道指暴挫之前，出售個人持股多達500萬美元。

●蘋果公司(Apple Inc.)召開秋季發布會，宣布推出配備最新M1 Pro晶片的手提電腦MacBook Pro，該晶片效能較之前一代M1晶片提高70%，可選14吋及16吋螢幕，而16吋的MacBook Pro更可配備M1 Max晶片，該公司號稱其是史上尺寸最大及最強的晶片。

●美國財政部最新數據指，於8月份，日本所持美國國債增加96億美元，至1.31萬億美元，創歷史新高，連續2個月增持，為美國海外最大權主。至於中國8月所持美債下降213億美元，至1.05萬億美元，創2010年以來新低。

●美國財長耶倫周一(18日)就債務上限問題致函國會，呼籲國會尋求長期性的債務解決方案，強調國會需採取行動，以維持美國的信譽。

●外媒報道，美國民主黨參議員Joe Manchin提出質疑，指在10月31日最後期限之前，國會幾乎不可能完成總統拜登的經濟議程。

●紐約11月期油收報每桶82.44美元，升16美仙或0.19%，創自2014年10月21日以來收市新高。布蘭特12月期油收報每桶84.33美元，跌53美仙或0.62%。

●紐約12月期金周一收報每安士1,765.7美元，跌約0.2%。

●英國富時100指數收報7,203點，跌30點或0.42%；法國CAC指數收報6,673點，跌54點或0.81%；德國DAX指數收報15,474點，跌112點或0.72%。

●金融管理局周一公布，19家可開展跨境理財通業務的香港銀行及其夥伴銀行名單，相關銀行及其內地夥伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於周二(19日)一同開始提供跨境理財通服務。