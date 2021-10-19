陳正犖：善用ESG提高組合抗跌力

筆者之前提過，未來幾個月市場仍面臨不確定因素，除了派息穩定增長股份，ESG評分較高股份預料波動性亦較大市少。

市場近日忙於判斷是否出現滯脹風險，宏觀環境未明朗之際，綠色世界發展未見停步，多個地區繼續推動低碳轉型。澳洲即將與南韓達成零排放鐵礦石交易，清潔能源協議將允許使用氫來製造鋼鐵，並改變鐵礦石出口行業。法國又表明希望定位成為綠色氫領導國家。

在企業層面，紐約證券交易所研究批准自然資產公司(NAC)上市，這是一種可持續企業，擁有土地的生態系統服務權利，例如碳固存、生物多樣性和潔淨水資源，紐交所將尋求美國證券交易委員會批准，為他們引入特殊上市要求、代表全球40家最大水泥生產商和中國以外80%業界的全球水泥和混凝土協會，承諾十年內將溫室氣體排放量減少四分之一。

多國目標2050年實現淨零排放是一項艱巨任務，在可再生能源、電氣化、效率和基礎設施方面，或需要投資約131萬億美元。ESG投資，即是投資時考慮公司在環境、社會和企業管治方面的戰略、業務和成果，過去幾中獲得了吸引力明顯提升。全球股票ESG管理資產從2011年的4千億美元增2018年的1萬億美元，過去兩年再升逾倍，2021年第一季達2.5萬億美元。這種對ESG的關注也可能在歐洲以外地區如亞洲加速。開始看到ESG評分與投資者持貨比重和投資回報之間的相關性增加。愈來愈廣泛的機構投資者，獲投資授權時需要考慮ESG因素，他們將愈來愈難以解釋，在ESG方面不合規或表現不佳的公司在其投資組合中的合理性。

ESG包括與可再生能源、氣候變化、淨零目標和整體可持續性相關的主題。從廣義上講，ESG策略過去幾年帶來了普遍強勁回報，尤其是在2020年超出了預期，證明了這種投資風格抵禦市場高波動和經濟不確定性的能力。愈來愈多投資者正在審查公司在ESG方面的表現。他們愈來愈傾向於減少碳足迹、減少整個供應鏈的排放並嵌入創新的可持續發展框架的公司。投資者不僅在尋求減少其投資受氣候風險造成的負面影響，而且還尋求圍繞創造技術和基礎設施，以實現淨零排放的投資增長機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖