林嘉麒：供應鏈危機持續　勢累美股

環球投資者一直擔心美國聯儲局啟動退市及美國經濟復甦情況，上周五公布的美國9月份零售銷售意外地增長，並呈現上升勢頭，教投資者意外，數據反映即使生產限制了供應，商品需求仍然強勁。

9月零售銷售較上月增長0.7%，預期是下跌0.2%，汽車除外的零售銷售則在9月增長0.8%。美國新冠肺炎感染人數在8月及9月增加，抑制旅行和娛樂等服務需求，並讓美國消費者將支出轉向購買商品。不過，商品支出增加或加劇全球供應鏈壓力，而事實上，供應鏈一直跟不上需求的增速。今次零售銷售數據顯示，汽車和零部件經銷商銷售額是繼一個月前下降3.3%後，9月份轉為增長0.5%，很大機會是反映供應鏈瓶頸讓供應受限，並推高價格。

數據公布後，加大市場對美國經濟前景的預期繼而增強退市的可能性。美國利率交易員料聯儲局明年6月加息0.25厘的機會率升至近50%，而當日利率掉期顯示，預期明年9月加息0.25厘的機會率達100%，然後不遲於2023年2月作第二次加息。

不過，美股未因此而回軟，相反受企業盈利符合預期下，指數再度展現上升動力。再次說明退市不是美股回調的主因，只要企業盈利表現比市場預期好，有能力承受高估值的話，股市可以繼續欣欣向榮。事實上，退市只是調整的藉口。

惟令人較擔心的是供應鏈情況。有消息指，美國供應鏈現時極度緊張，超過60艘貨船正在加州停靠，載有數十萬個集裝箱，從亞洲各港口抵達後可能會在交通堵塞中被困數月，而數以百萬美元計的美國商品仍在中國的倉庫中等待裝運。

儘管加州最繁忙港口都將轉成24小時全天候營運，以解決聖誕節前的供應問題，但是供應鏈產能很難在短期內有顯著變化，更有專家稱，美國供應鏈瓶頸到2023年初才能消除。

假若未來通脹再次加速上升，又或出現供應嚴重短缺，在企業成本上升而又未能轉嫁消費者的話，股市再出現暴跌的情況仍是令人憂慮。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)