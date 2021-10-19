港股漲近400點　小米炒高3%　港交所升1%

港股愈升愈升，恒生指數最多升367點，升至25,777點；國企指數升150點或1.5%，報9,125點；恒生科技指數升逾130點或2%，報6,433點。主板成交暫逾410億港元。

其中友邦保險抽升逾3%，至90.5元，佔大市升幅41點；創科實業漲5%；香港交易所升1.4%。

主要科網股普遍向好，小米升幅擴大至3%，美團升2.5%，阿里巴巴倒升1.4%，騰訊仍跌0.3%。

吉利汽車增持極氪品牌權益10%，股價曾升4%，暫高見25.8元，最新升幅收窄至2%。

安踏體育早段一度挫逾6%，暫低見118.7元，最新跌幅收窄至不足1%。公司2021年第3季度安踏品牌零售金額按年錄10至20%低段的正增長。

【09:21】港股向好 嗶哩嗶哩漲近9%

理財通今日(19日)啟動；港股做好，恒生指數高開61點或0.24%，報25,471點；國企指數高開18點或0.2%，報8,989點；恒生科技指數高開25點或0.4%，報6,349點。主板成交暫逾24億港元。

大型科網股個別發展，嗶哩嗶哩抽高近9%至585元，快手升1.2%，小米升0.7%，美團無升跌；而騰訊跌0.3%至495.4元，阿里巴巴跌0.1%。

重磅股升跌不一，友邦保險升0.6%，港交所微升0.08%企471元；滙豐控股無升跌，中國移動跌0.1%，建設銀行跌0.3%。

「三桶油」普遍上升，中國石油化工升0.7%，中國石油股份升0.4%，而中國海洋石油則跌0.1%。