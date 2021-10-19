中銀香港成功為客戶開通首個北向通與南向通帳戶

客戶劉先生(右)與中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文(左)合照

中銀香港周二(19日)正式推出「中銀跨境理財通」服務，並於今早分別為客戶成功開通首個北向通與南向通的帳戶。此外，正陸續為其他客戶辦理北向通和南向通開戶。

中銀香港首位成功開通北向通服務的客戶劉先生持有中國銀行深圳市分行的I類帳戶，亦已開通手機銀行，今早在中銀大廈分行順利完成相關開通手續。

劉生稱，一直有留意內地有很多收益不錯的理財產品，然而卻無投資渠道。跨境理財通讓他可投資於內地的理財產品，有更多人民幣產品的選擇，因此，在開通首日即親臨分行開通相關帳戶。

劉生在分行辦理了投資者資格審核、開立北向通匯款專戶，並通過內地中國銀行手機銀行完成內地及香港帳戶配對，過程順𣈱。開通服務後，他便可通過電子渠道進行跨境匯款和產品交易。

南向通方面，中銀香港與大灣區內地中國銀行分行緊密合作，在內地為客戶進行見證開立中銀香港南向通投資專戶。今早首位成功開通南向通服務的客戶是中國銀行深圳市前海分行的客戶。據與客戶溝通，南向通的客戶一般希望透過跨境理財通投資於香港市場的理財產品，分散投資，做好幣種、資產類別、不同地域及行業領域的資產配置。