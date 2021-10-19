理財通今啟動！滙豐料可帶動需求　今年亞洲增千名理財專員

滙豐周二(19日)起提供「跨境理財通」南北向服務，滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，對理財通業務有一定期望，惟預期開通初期「南向通」需求將較「北向通」炙熱。今年該行將於亞洲增設1,000名理財專員，香港則增300至400名，以應對龐大理財需求。

她指，滙豐上半年理財業務(AUM)按年增長25%，認為對該行理財業務奠下一定基礎。而該行調查顯示，大灣區8成人有興趣參與理財通，預期長遠而言灣區理財需求將逐漸上升，有助進一步拓展該行理財業務。

她稱，滙豐於內地大灣區城市及香港分別設有130間及逾100間分行網絡，並於大灣區11個城市的現有分行中設立近60家 「滙豐大灣區理財通中心」，同時布置5,000名前線零售銀行員工，客戶可於該行分行或理財通中心處理開戶事宜。

根據相關規定，大灣區居民需在香港和內地開立閉環管理的投資專戶和匯款專戶，方可透過理財通進行投資。她表示，同時在內地及香港持有該行戶口的客戶較少，加上「南向通」客人在開戶方便度上較有優勢，故預計理財通開通初期「南向通」反應較熱烈。