李偉傑：汽車之家新業務已具增長潛力　首站目標120元

汽車之家主要由3個板塊構成，分別為媒體業務、線索業務，以及新的在線營銷業務，為客戶提供數據産品(諮詢業務等)、交易平台(二手車業務和線上新車購車業務)及汽車金融(導流模式賺取渠道佣金)。

汽車之家是輕資產模式的運營公司，盈利能力強，5年淨利潤CAGR為29%，毛利率高達 90%，淨利率近40%，穩步上升。在流量方面，繼續保持了在汽車垂直媒體領域的龍頭地位，移動端日活躍用戶按年增16.1%，第2季度，來自新能源品牌的收入按年大增238%。經調整的淨利潤率提升至40.8%，按年增加2.7個百分點。

以今年中期業績計，公司營業額約37.8億元人民幣，股東應佔溢利錄得13.81億元人民幣，現金及現金等價物為26.3億元人民幣，現金水平充裕，有助對抗不同的經濟周期。

集團自2016年被平安控股後從媒體業務拓展為包含車交易、車金融、車生活等多方面的平台型公司。2021年起，公司進入新的轉型階段，保持內容為核心，由數據和智能驅動業務成長。公司希望利用AI、大數據等技術，賦能汽車產業，打造選車、買車、用車、置換等整個汽車生命周期角度的消費鏈條，構成完整產品閉環，通過數據産品，涉足「諮詢服務」，為車企提供新增的服務內容。

今年3月，汽車之家回歸港股市場，實現二次上市，並進入又一個新的轉型階段，以內容為核心，結合數據和智能驅動業務成長。從今年中期業績顯示，公司新業務已帶來增長潛力，同時未來利用AI，大數據，雲技術等，用互聯網賦能汽車產業，打造選車，買車，用車，置換等整個汽車生命周期角度的消費鏈條，汽車之家是內地汽車垂直媒體平台龍頭，更有效帶來協同效應。

憑著數據累積為經銷商提供訊息附加值，公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商得以通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將實體展廳推廣到潛在網絡用戶，產生銷售線索。汽車之家運營的全功能線上交易平台「車商城」，助力汽車製造商及經銷商促成交易。通過其網站及移動應用程序提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

該股近期表現強勢，見資金炒入，中線部署建議可在20天線88港元分注吸納，首站目標120元，支持位定80元。此外，該股近獲中資行看好，給予目標價124元，較現價(94.6元)潛在升幅逾30%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑