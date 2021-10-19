熊俊傑：內地經濟放緩超預期　下行風險上升

內地周一(18日)公布最近經濟數據，第三季國內生產總值(GDP)較第二季的7.9%增長明顯放緩，報4.9%。此前市場預期第三季GDP或減慢至5至5.2%，實際數字比預期要低，顯示內地經濟復甦不但未能持續，更可能未有投資者般預期強勁。

內地經濟增長放緩及預期低，很可能由於Delta變種病毒疫情爆發、電煤和電力短缺和監管在多個範疇收緊等多個國內問題所導致。當中後兩者的持續性可能較長，或持續至明年，而且影響力更深更廣。

限電問題除了是需求急升及電煤價格上漲外，在8月國家發改委發表《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》中的「雙控政策」令地方政府強制實施限電，直至能源消耗總量和強度達標才有望改善為止。何況內地每年冬季用電需求出現季節性上升，因此電力短缺未能在短期內消除。根據國家統計局，9⽉⼯業增長由前⼀個⽉的5.3%大幅下降⾄3.1%，更差過預期的3.3%至3.8%增長。此數據顯示電力短缺已為⼯業產出造成壓力。

雖然部分市場人士憧憬人民銀行將調低存款準備⾦率50個基點，但會否或何時實行仍屬未知之數。而一次性降準，對中國經濟支持的持續性有限，亦不可抵銷上述所提及的負面因素。因此，人民幣的下行風險依然不小。

另一邊廂，9⽉聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要指出，消費者物價指數包含的住房成本值得注意，因為這可能使通脹只預測為暫時性轉為更為持久。9⽉CPI(消費物價指數)顯⽰，由樓價帶動的房屋租⾦推高了核⼼通脹。若通脹持續遠高於聯儲局的目標水平以上，無可避免會為該局做成加息壓力。事實上，債息及利率期貨在過去數月的表現，已暗示市場對美國加息的預期逐步升溫。

相對之下，美元兌離岸人民幣(USD/CNH)有可能升至6.5及6.55。可考慮於下方支持6.4及6.35買入USD/CNH。若向下突破支持，將指向6.2355。

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑